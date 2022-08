Muniţia dintr-un depozit aflat în sudul Rusiei a luat foc din cauza căldurii, susțin autoritățile

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a declarat că locuitorii din apropierea satului Timonovo au fost evacuaţi după ce muniţia a început să ardă spontan. Nimeni nu a fost rănit, a spus el într-un comunicat.

The fire at the ammunition warehouse in Timonovo, Belgorod region is intensifying. pic.twitter.com/gSIniHm5ST