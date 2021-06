Municipalitatea braşoveană va aloca 150.000 de lei pentru hrănirea urşilor

Urși pe străzi

Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, a solicitat, marţi, RPLP Kronstadt să reia hrănirea urşilor de pe Fondul Cinegetic nr.18 Timiş, a cărei administrare a încetat-o în luna martie, având în vedere apariţia din ce în ce mai frecventă a urşilor pe străzile Braşovului, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Braşov.



Potrivit sursei citate, odată cu expirarea contractului de administrare a fondului de vânătoare, RPLP Kronstadt şi-a manifestat intenţia de a renunţa la reînnoirea acestuia, în noile condiţii legislative această activitate producând "mai degrabă pierderi decât profit".



"Iniţial, nu am fost interesaţi să încheiem un nou contract. Primăria Braşov ne-a comunicat că este dispusă să se implice financiar, urmând ca, după aprobarea rectificării bugetului, să încheiem un contract cu municipalitatea, în baza căruia vom putea să implementăm măsuri în fondul cinegetic, dar şi să intervenim în intravilan. Ulterior, când la nivelul Ministerului Mediului se va pune problema atribuirii administrării Fondului cinegetic nr. 18, ne vom manifesta interesul să semnăm un nou contract", a declarat, conform sursei citate, directorul RPLP Kronstadt, Dan Olteanu.



Astfel, în proiectul de hotărâre a Consiliului Local Braşov privind rectificarea bugetului local, ce va fi dezbătut în 17 iunie, este prevăzută suma de 150.000 lei, pentru prestări servicii legate de gestionarea în condiţii de eficienţă a fondului cinegetic, a precizat sursa citată.



Problema a fost discutată de primarul Allen Coliban în cadrul unei întâlniri cu atribuţii în ce priveşte gestionarea problemei animalelor sălbatice - administratorii fondurilor de vânătoare din zonă - RPLP Kronstadt, ocoalele silvice Râşnov şi Săcele, Garda Forestieră, Agenţia de Protecţia Mediului, ICAS (Institutul pentru Cercetări Silvice Braşov) Instituţia Prefectului şi Jandarmeria Braşov.



În cadrul discuţiilor au fost lansate o serie de propuneri pentru rezolvarea problemei apariţiei tot mai frecvente, în ultima vreme, a urşilor în zonele locuite din judeţ, inclusiv în municipiul Braşov - o gestiune mai bună a deşeurilor dar şi despre soluţii de monitorizare în timp real a marilor carnivore.



"La nivelul municipiului Braşov şi a zonei metropolitane, am discutat despre o gestiune mai bună a deşeurilor şi despre replicarea unor exemple de bune practici care au dat rezultate în alte zone, am discutat despre soluţii de monitorizare în timp real - şi avem un grup de lucru care, săptămâna viitoare, va veni cu nişte propuneri concrete în sensul acesta - şi despre felul în care urşii se hrănesc şi cum am putea să intervenim inclusiv în această zonă, astfel încât să limităm interacţiunile dintre om şi urs şi venirea urşilor în oraş. M-am asigurat că din partea municipalităţii Braşov creăm toate condiţiile să facă în continuare gestionarea fondului de vânătoare (RPLP Kronstadt-n.r.) şi am luat decizia să continuăm această gestionare. Vom completa partea formală în săptămânile următoare împreună cu Ministerul Mediului. Practic, RPLPK va continua gestionarea fondului de vânătoare al municipiului Braşov", a declarat primarul Allen Coliban, potrivit sursei citate.



Din punct de vedere administrativ, fondul de vânătoare nr. 18 Timiş se află pe raza municipiilor Braşov şi Săcele şi al oraşului Predeal din judeţul Braşov şi are, în cuprinsul său, următoarele localităţi: municipiul Braşov, municipiul Săcele, Timişul de Jos, Timişul de Sus, oraşul Predeal, staţiunea Pârâul Rece şi staţiunea Poiana Braşov. Potrivit estimărilor specialiştilor, pe acest fond ar fi, în prezent, aproximativ 100 de urşi, în condiţiile în care numărul optim ar fi de 18-20 de exemplare.

Sursa: Agerpres

