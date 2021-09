Muncă neplătită în centrele de vaccinare de mai bine de trei luni. Premierul Cîțu: Se va face plata în această săptămână

La centrul de vaccinare de tip drive through din Cluj-Napoca s-au vaccinat până acum aproape 40 de mii de persoane. Vaccinarea din mașină a fost un succes încă din primele zile.

Pentru unii dintre angajați însă nu a fost cea mai placută experiență.

Cristina a lucrat câteva luni aici și spune că nu și-a primit banii nici pentru luna iunie. Iar în această situație sunt și alți colegi.

Cristina Ardelean, medic, centru de vaccinare: Eu am început să lucrez în luna aprilie, mai, iunie, iulie și jumătate de august, până am plecat în concediu. Am primit banii doar pentru luna mai. Eu personal nu mai lucrez la centru, pentru că mi se pare o lipsă de respect să muncim fără să fim plătiți.

Situația este și mai dramatică pentru acei angajați care lucrează câte 12 ore pe zi în centre și pentru care această activitate este singura sursă de venit.

În această situație se pare că sunt nu doar angajații centrului drive-through din Cluj, ci și medici și asistenți de la toate centrele de vaccinare din întreaga țară.

De la începutul campaniei de vaccinare, acești bani au venit de fiecare dată cu întârziere.

Oana Grigore, purtător de cuvânt, Ministerul Sănătății: După rectificarea bugetară, Ministerul Sănătăţii a primit fondurile necesare pentru asigurarea plăţii personalului medical care activează în centrele de vaccinare.

Florin Cîțu, prim-ministrul României: Se va face plata în această săptămână pentru centrele de vaccinare. Se va face plata la zi și vom continua în acest sens în perioada următoare.

Potrivit legii, un medic este remunerat cu 90 de lei pe oră, o asistentă cu 45 de lei, iar un registrator cu 20 de lei. Sumele sunt impozabile.

Banii vin de la Ministerul Sănătății, prin Direcțiile de Sănătate Publică.

ŞTIRILE ZILEI