Multe necunoscute în cazul submarinului tactic de atac nuclear, lansat de Coreea de Nord

Submarin tactic de atac nuclear, lansat de Coreea de Nord / FOTO: Captura

Submarinul nr. 841, numit Hero Kim Kun Ok, după o figură istorică proeminentă nord-coreeană, a fost lansat miercuri, sub supravegherea lui Kim, potrivit Agenției Centrale de Știri din Coreea (KCNA). Submarinul a fost conceput pentru a lansa arme nucleare tactice de sub apă, a spus KCNA, și „a anunțat începutul unui nou capitol” pentru marina nord-coreeană.

Nu s-a specificat numărul de rachete pe care nava le poate transporta și trage, dar după analizarea fotografiilor din presa de stat, unii experți au sugerat că va avea capacitatea de a transporta 10 dintre armele Pukgokksong-3 ale Coreei de Nord și de a le trage de sub apă.

Analiştii au spus că au rămas multe necunoscute. „Acesta este destul de nou”, a spus Robert Kelly, profesor de relații internaționale, la Universitatea Pusan din Coreea de Sud. „Problema de bază este sistemul de propulsie; cu cât este mai tare, cu atât este mai ușor de găsit. Nu este chiar clar dacă rachetele cu rază lungă de acțiune ale Coreei de Nord au o îndrumare bună pentru a ateriza la o țintă specifică, astfel încât submarinul să nu poată merge atât de departe”.

Fotografiile oficiale sugerau că lansarea a fost o ocazie festivă, cu baloane colorate și confetti. Kim a fost întâmpinat de sute de oameni adunați pe doc, de femei îmbrăcate în hanbok tradițional coreean, fluturând flori și steaguri. Marinarii au aplaudat la unison în timp ce el trecea pe un covor roșu, cu ofițeri superiori în urmă.

Kim Kun Ok, despre care presa de stat spune că va fi desfășurat în apele dintre peninsula coreeană și Japonia, își va îndeplini misiunea de luptă ca „unul dintre principalele mijloace ofensive subacvatice ale forței navale” din Coreea de Nord, a spus Kim. El a punctat că țara intenționează să-și transforme submarinele existente în submarine de atac cu arme nucleare și să-și accelereze eforturile de a dezvolta submarine cu propulsie nucleară.

„Atingerea unei dezvoltări rapide a forțelor noastre navale este o prioritate care nu poate fi amânată având în vedere mișcările agresive recente și actele militare ale inamicilor”, a spus liderul nord-coreean într-un discurs, referindu-se aparent la Statele Unite și Coreea de Sud. Kim a subliniat necesitatea de a „merge înainte cu armamentul nuclear al marinei”.

„Dacă ar fi un conflict iminent în Peninsula Coreeană, nu ai vrea să fii membru al echipajului acelui submarin. Capacitatea sa de atac nuclear este în mare măsură o cacealma, dar oricum acea barcă zgomotoasă și lentă ar putea fi scufundată imediat ce a părăsit portul”, a declarat Leif-Eric Easley, profesor la Universitatea Ewha din Seul, pentru Al Jazeera. „Este un alt exemplu de alocare greșită a resurselor de către Coreea de Nord împotriva bunăstării poporului său. Kim vrea să mărească puterea militară, dar atunci când Phenianul este mai amenințător, este de fapt mai puțin sigur”, a comentat profesorul.

Unii analiști au fost sceptici față de submarin. Au spus că acesta subliniază modul în care poporul nord-coreean continuă să sufere pentru ambițiile militare ale lui Kim.

Șeful Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Volker Turk, a declarat luna trecută Consiliului de Securitate că Phenianul își lasă poporul să sufere de foame, deoarece a alocat mai multe resurse îmbunătățirii forțelor sale armate.

Coreea de Nord a efectuat o serie de teste de arme în ultimii ani, inclusiv ceea ce a spus că este un „nou tip” de rachetă balistică lansată de submarin (SLBM), în timp ce Kim își intensifică eforturile de a moderniza armata țării. Țării i se interzice să efectueze teste cu rachete balistice în temeiul sancțiunilor de lungă durată ale Națiunilor Unite.

Coreea de Nord are o flotă mare de submarine, dar se știe că numai submarinul experimental cu rachete balistice 8.24 Yongung (August 24 Hero) a lansat o rachetă.

O delegație chineză la nivel înalt urmează să sosească vineri în Coreea de Nord, în timp ce țara se pregătește să sărbătorească sâmbătă cea de-a 75-a aniversare a zilei fondării sale, probabil cu o mare paradă.

SUA au transmis că probabil Kim va călători și în Rusia luna aceasta, posibil chiar săptămâna viitoare, pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin. Cei doi ar urma să discute despre furnizarea de arme nord-coreene către Moscova, potrivit rapoartelor serviciilor de informații americane. Coreea de Nord nu caută numai ajutor alimentar și energetic, ci și tehnologii de arme mai avansate, inclusiv pentru submarinele cu propulsie nucleară.

Articol de Arina Delcea

