Mugur Isărescu, despre inflație și deficitul comercial al României: ”Vedem o temperare a consumului. Băncile au sărit calul cu ROBOR-ul”

Mugur Isărescu, conferință BNR

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a susținut o conferință de presă, marți, conferință de presă dedicată Raportului trimestrial asupra inflației (ediția august 2022).

”Inflația ridicată rămâne un fenomen global. România nu este „fruntașă”, suntem pe locul 7 în UE, ceva mai mult decât media inflației în UE, de 9,6%.

Dar mai important și inflația cea mai scăzută din Europa depășește 5%.

În plus, un studiu arată că, din 60 de țări, doar zero țări mai au în acest moment o inflație mai mică de 2% sau egal cu 2%. S-a mai întâmplat acest lucru în perioada crizei din 2008-2009. Dar o cădere de asemenea amploare la zero nu s-a mai văzut în perioada analizată.”

”S-a intervenit în România, în măsura în care s-a putut, cu atenție să nu exgerăm, mai ales în ceea ce privește creșterile bugetare”

”Cauze crestere inflație - șocuri pe partea ofertei, creșteri prețuri energiei. Fără schema de compensare și plafonare prețuri energie, inflația trecea de 20%”

”Au fost modificări sezoniere la alte tipuri de combustibili. Între factorii care au contribuit la creșterea prețului la carburanți este creșterea prețului țițeiului, dar și alți factori. Vom micșora pasul de creștere a dobânzii de politică monetară, atunci când vom vedea scăderi la prețurile materiilor prime.

Creșterea este cu magnitudine mai mare la produsele alimentare procesate, din cauza prețurilor la energie, poențată și de seceta care s-a instaurat”

”Primele semne pozitive sunt în ce privește materiile prime, inclusiv la produsele agricole. Am spus și în ședința precedentă că, în măsura în care apar primele semne de temperare și apoi de scădere a ratei inflației, vom micșora pasul de creștere a ratei de politică monetară. Astfel, cu excepția gazelor naturale aproape toate materiile prime au început să meargă în jos. Și este o tendință și pe plan mondial.”

Pe piața forței de muncă este posibil să mai apară presiuni inflaționiste.

”Cand inflația este ridicată, creșterile salariale sunt mai ridicate”

”După ieșirea din izolare, consumul a crescut. În semenstrul 2 se va simți mai mult temperarea”

”Factorii care susțin creșterea cererii de consum: orientarea mai pronunțată pentru magazinele tip discount și asupra produselor marcă proprie”

”Nu dorim să omorâm creditul în valută”

”Consumul populației a evoluat favorabil”

”Perioada aceasta a dobânzilor negative, mici, este o perioadă depășită. A ne raporat repatativ la ce a fost acum 4-56-10 ani nu cred că ne ajută. E o situație care nu se va repeta. Normalizarea situației înseamnă să se meargă treptat spre dobânzi real pozitive, normale. Adică de 3-6%.”

”Deși au crescut dobânzile, cererea de creditare a crescut”

”Băncile au cam sarit calul - referitor la creșterea Robor. A fost clar tendința băncilor să priveasca pesimist viitorul. E vorba de dobânzi la 3 luni, 6 luni. Cotațiile au fost cu mult peste dobanda de politică monetara. Cred ca ROBOR se va apropia de rata de dobândă de politică monetară (adică să scadă)”

”Am înăsprit condițiile de lichiditate, pentru ca băncile să împingă în sus dobânzile. La o inflație în creștere, românii ar pierde”

VIDEO

Vă invităm să urmăriți conferința de presă dedicată Raportului trimestrial asupra inflației (ediția august 2022). https://t.co/A0kFtRQWK8 — BNR (@bnr_ro) August 9, 2022

