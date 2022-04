"Mozart" versus "Wagner". Un fost comandant din Forțele speciale americane a pus bazele unui centru militar de antrenament în Ucraina

Colonelul Andrew Milburn a fost primul pușcaș marin american care a înfruntat gruparea Stat Islamic. El a condus primul grup operativ din Forța de operațiuni speciale în războiul împotriva acestei grupări. Acum, instruiește Forțele Speciale Ucrainene, potrivit Forces Net, site al Serviciului de radiodifuziune al Forțelor Britanice.

Milburn și-a numit organizația "Grupul Mozart" – o replică pentru mercenarii ruși specializați în răspândirea terorii reuniți în "Grupul Wagner".

Cu bani din donații, cei care se alătură organizației primesc o sumă nedezvăluită pentru expertiza lor. "Nu primesc arme din prima să meargă pe linia frontului ca să ucidă ruși. (...) Nu suntem un grup de mercenari nesăbuiți de tipul Angola, construim capacități, asta e ce facem", subliniază Milburn.

Uneori, el și un coleg merg chiar în prima linie a frontului pentru a vorbi cu soldații, dar totul este un risc bine cântărit.

Colonelul a declarat că a angajat deja câțiva veterani din Armata britanică. Potrivit lui, scara și tipul de război din Ucraina sunt diferite față de tot ce a văzut de-a lungul carierei.

Fostul comandant american atrage atenția că mulți dintre voluntarii care au vrut să se alăture Legiunii de forțe străine din Ucraina au mințit în privința experienței lor militare și acum plătesc prețul pentru asta. El a subliniat în acest context nevoia pentru o evaluare inițială a fiecărui voluntar încă de la graniță. "În câteva minute ne putem da seama dacă cineva, indiferent de naționalitate, chiar a fost în armată", spune Milburn.

Colonelul a fost atras în Ucraina de dorința de a face ceva. El este de părere că retragerea trupelor ruse din jurul Kievului marchează doar o întrerupere temporară a operațiunilor care se vor desfășura cu forțe consolidate în est.

"Rușii sunt cei mai buni la defensivă. Da, au fost inapți în ofensivă, dar au folosit proceduri rapide de minare și nu le lipsesc obuzele de artilerie", a explicat el.

Milburn ajută acum inclusiv la operațiunile de deminare din Ucraina.

