Motocicliștii, ajutoarele lui Moș Crăciun. Bikerii au adus cadouri pentru copiii sărmani, la Timișoara

Peste 100 de motocicliști din Timișoara au acceptat să devină zilele acestea ajutoarele lui Moș Crăciun. Bikerii și-au transformat motoarele de sute de cai putere în sănii pe două roți și au adus cadouri pentru copiii sărmani. Parada motocicliștilor are o tradiție veche în Timișoara, iar participanți sunt tot mai mulți de la an la an.