Moţiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea se dezbate în Parlament. Ediție Specială pe TVR 1

Moțiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea

Camera Deputaților dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

ACTUALIZARE Sorin Grindeanu (PSD): Domnul Ghinea este, de fapt, prototipul unui mod de a face politică. Prototipul USR-istului care nu știe decât să dărâme, nu să construiască. Domnule Ghinea, ieșiți din bula în care trăiți, pășiți în viața reală! De ce nu vreți ca nivelul de trai al românilor să crească, ca urmare a fondurilor europene? Ați ajuns unul dintre noii băieți deștepți ai ONG-urilor pe tot felul de simpozioane și workshop-uri, ca să încasați gras pentru plimbări. Ați tratat un subiect vital pentru dezvoltarea României - PNRR - nu cu responsabilitate, nu cu dorința de a face un plan viabil, coerent, pentru această țară, ci cu nesimțire, cu tupeu, cu isterie și iresponsabilitate. Ați ajuns un fel de Clotilde Armand cu barbă și burtă, care a ajuns să facă crize și pariuri la tv, pe bani europeni. Chiar credeți că domnul Ghinea a inventat trainingul de 133.000 de euro cu care a șocat în CE? Acest PNRR - e vorba de dezvoltarea dinastiei și experților în training.

ACTUALIZARE Cristian Ghinea: Textul moțiunii este un banc prost. Am tot zis că ar fi bine să discutăm pe bune, așezat, despre fondurile europene. Sunt cinci mari minciuni în această moțiune: Prima - vă plângeți că în fiecare zi România pierde bani mulți. Adevărul este că anul acesta au intrat în România 1,6 miliarde de euro fonduri structurale. Aproape jumătate de milion de euro pe oră. Asta - înaintate de PNRR. Cifrele vorbesc și vă fac de râs. 2) Absorbția curentă este la pământ - fals . Rata de absorbție este de 56%. Este chiar mai mare decât a altor state - Italia, Spania, Danemarca. Informația este publică, pe site-ul CE. 3) Spuneți că programele operaționale nu există și apoi că au fost trimise la Bruxelles. Adevărul e că România a publicat varianta programelor operaționale și au fost trimise la Bruxelles. A patra minciună. Spuneți că actualul Guvern nu a alocat bani pentru gestionarea crizei covid. Fals. Au fost alocate 2,6 miliarde de euro. Fondurile europene reprezintă coloana vertebrală a alocării de fonduri pentru criza covid. A 5 a: S-au evaporat banii din alocarea fondurilor pe țară. Informația este pe site-ul Comisiei.

Sunteți foarte supărați pe PNRR. Adevărul este că după ce reușește. partidul sărăcirii și al corupției nu-și va mai găsit locul în România. Sunt opt motive pentru care PSD fuge de PNRR: funcționarii, companiile de stat, pădurile, digitalizarea în administrație, spitalele, educația, autostrăzi, sistem de monitorizare și supraveghere a fraudelor.

- Vom face reformă și vom merge mai departe.

ACTUALIZARE Dezbaterea moțiunii a început. Ștefan Mușoiu (PSD) citește textul moțiunii "Cristian Ghinea - de la zero la abis".

Moţiunea simplă a PSD a fost depusă în plen miercuri, 9 iunie.

Biroul Executiv al PNL a decis, luni, ca deputaţii liberali să voteze împotriva moţiunii. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, de asemenea, că s-a hotărât ca, până la data de 30 iunie, deputaţii şi senatorii PNL să fie prezenţi "sută la sută" în Parlament, având în vedere moţiunea de cenzură care va fi depusă de social-democraţi.



"Biroul Executiv a decis în unanimitate să dea mandat deputaţilor PNL să voteze împotriva moţiunii iniţiate de PSD împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene", a afirmat Orban.

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, s-a declarat convins că moţiunea iniţiată de către PSD împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, va fi respinsă.



Într-o declaraţie acordată presei, la finalul şedinţei Biroului Naţional al USR PLUS, Barna a apreciat că prin această moţiune PSD arată că "are o teamă teribilă" de dezvoltare.



"Vom fi alături de Cristian Ghinea la prezentarea şi susţinerea poziţiei vizavi de această moţiune. Moţiunea va fi respinsă, nu am niciun fel de îndoială, am văzut declaraţiile şi din partea partenerilor de coaliţie. Lucrurile sunt simple: vedem doar o disperare a PSD că România se va dezvolta şi toată retorica lor nu va mai avea susţinători", a spus Barna la Palatul Parlamentului.

