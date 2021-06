Moţiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea se dezbate astăzi, în Parlament. Ediție Specială pe TVR 1, de la ora 16.00

Cristian Ghinea

Moţiunea simplă a PSD a fost depusă în plen miercuri, 9 iunie.

Biroul Executiv al PNL a decis, luni, ca deputaţii liberali să voteze împotriva moţiunii. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, de asemenea, că s-a hotărât ca, până la data de 30 iunie, deputaţii şi senatorii PNL să fie prezenţi "sută la sută" în Parlament, având în vedere moţiunea de cenzură care va fi depusă de social-democraţi.



"Biroul Executiv a decis în unanimitate să dea mandat deputaţilor PNL să voteze împotriva moţiunii iniţiate de PSD împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene", a afirmat Orban.

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, s-a declarat convins că moţiunea iniţiată de către PSD împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, va fi respinsă.



Într-o declaraţie acordată presei, la finalul şedinţei Biroului Naţional al USR PLUS, Barna a apreciat că prin această moţiune PSD arată că "are o teamă teribilă" de dezvoltare.



"Vom fi alături de Cristian Ghinea la prezentarea şi susţinerea poziţiei vizavi de această moţiune. Moţiunea va fi respinsă, nu am niciun fel de îndoială, am văzut declaraţiile şi din partea partenerilor de coaliţie. Lucrurile sunt simple: vedem doar o disperare a PSD că România se va dezvolta şi toată retorica lor nu va mai avea susţinători", a spus Barna la Palatul Parlamentului.

ŞTIRILE ZILEI