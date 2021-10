Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, dezbătută şi votată astăzi în Parlament. Care sunt şansele ca Guvernul condus de Florin Cîţu să fie demis?

Mţiunea "Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!" a fost iniţiată de 157 de deputaţi şi senatori PSD, iar potrivit Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea textului, cu votul majorităţii parlamentarilor.



Pentru a fi adoptată, moţiunea trebuie să întrunească astăzi 234 de voturi "pentru". Conform calculului matematic, sunt şanse ca moţiunea de cenzură a PSD să fie adoptată de Parlament.



PSD, USR şi AUR, care au anunţat că susţin moţiunea, au împreună 280 de parlamentari, în timp ce PNL şi UDMR au 163, iar cei 18 deputaţi ai minorităţilor naţionale nu participă la vot. Mai sunt şi patru deputaţi neafiliaţi care nu au anunţat cum vor vota.

Cîţu: Dacă trece moţiunea, toate scenariile sunt pe masă



Preşedintele PNL, premierul Florin Cîţu, a informat că parlamentarii liberali vor participa la dezbaterea din Parlament a moţiunii de cenzură, dar nu vor vota. El a afirmat că, dacă moţiunea de cenzură va trece de Parlament, toate scenariile sunt pe masă şi a subliniat că liberalii vor avea întotdeauna o propunere de premier.



"Dacă trece această moţiune, aşa cum v-am am spus, toate scenariile sunt pe masă, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliţie, condusă de PSD înţeleg, PSD-USR-AUR dacă au un plan, eu sper că nu doar vor să dea jos Guvernul şi după aceea să se uite cum ţara rămâne în haos. Vom vedea ce propunere vine de la această nouă majoritate şi ne vom face şi noi planul în funcţie de aceasta. (...) Eu cred că va fi totuşi o propunere a PSD susţinută de USR şi AUR de premier şi vom vedea. După decizia de mâine o colaborare cu USR va fi imposibilă din partea PNL", a spus Cîţu, care a adăugat că nu are emoţii.



Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent că speră ca Guvernul să nu cadă, dar nu este sigur că va rezista, având în vedere calculul matematic.



"Eu sper că nu va cădea, dar aş fi ipocrit să spun că sigur va rezista, când văd şi eu matematic, aritmetic. Cifrele pot fi contrazise, dar nu merită", a precizat Kelemen Hunor.

PSD, USR PLUS şi AUR, vot cu bilele la vedere



Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că senatorii şi deputaţii partidului vor vota moţiunea de cenzură la vedere.



"Cei 157 de parlamentari ai PSD, senatori şi deputaţi, vor vota la vedere. Îi invităm şi pe cei de la AUR şi USR să-şi asume, la fel ca noi, acest vot de blam la adresa lui Florin Cîţu şi a acoliţilor lui", a declarat Grindeanu.



El a solicitat preşedinţilor celor două Camere ale Legislativului să identifice soluţii astfel încât toţi parlamentarii să participe la vot. El a menţionat că unul dintre parlamentarii partidului este confirmat cu COVID-19 şi nu poate să se prezinte la şedinţă.

Şi parlamentarii USR PLUS vor fi prezenţi la dezbaterea moţiunii de cenzură şi vor vota la vedere, după cum a a anunţat liderul deputaţilor partidului, Ionuţ Moşteanu.



"Cert este că am decis până acum cu colegii parlamentari, din nou am verificat cu fiecare dintre ei, (...) toţi parlamentarii USR PLUS vor fi la moţiune şi vor vota moţiunea la vedere. Asta este decizia de astăzi. Mâine, Florin Cîţu va pica, este ultima zi a dânsului la Palatul Victoria", a afirmat Moşteanu.

De asemenea, parlamentarii AUR vot vota în favoarea moţiunii de cenzură. "Parlamentarii AUR vor fi prezenţi cu toţii la votarea moţiunii. Nu suntem de vânzare, nu trădăm", a spus copreşedintele partidului George Simion.



Votul asupra moţiunii de cenzură va fi secret cu bile.



Dacă moţiunea va fi adoptată, Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate. Guvernul al cărui mandat a încetat în aceste condiţii îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.



Dacă moţiunea de cenzură va fi respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament.

