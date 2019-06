Moțiunea de cenzură a picat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Imediat după anunțarea rezultatului, actualul lider al PSD și prim ministru totodată a anunțat că nu vrea să mai audă despre modificări în domeniul justiției, un subiect despre care consideră că s-a vorbit prea mult.

ACTUALIZARE Rezultatul voturilor: 200 de voturi pentru, 7 contra, 3 abțineri.

ACTUALIZARE. Votul s-a încheiat, acum se numără voturile.

ACTUALIZARE. S-au încheiat dezbaterile pe moţiunea cenzură depusă de Opoziţie. Urmează votul.

ACTUALIZARE. Viorica Dăncilă a răspuns Opoziţiei după ce textul moţiunii a fost citit în Parlament.

„Este a treia oară când vin în Parlament, în calitate de prim-ministru, cu ocazia unei moțiuni de cenzură, și observ aceeași abordare a Opoziției: mistificarea adevărului, lipsa unei soluții viabile pentru români și România, supremația jignirilor în fața politicii bunului simț. Am parcurs textul acestei moțiuni de cenzură în speranța că voi regăsi măcar o idee constructivă care să aducă o îmbunătățire a actului guvernamental, în folosul societății. Nu am găsit. De fapt, întregul text al acestei moțiuni de cenzură arată un singur lucru: incapacitatea Opoziției de a livra un proiect serios pentru binele acestei țări. Este evident că nu reprezentați o alternativă la guvernare”, a afirmat Viorica Dăncilă, în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului.

Șeful Executivului a adăugat că nu a văzut din partea opoziției decât idei de tăiere a subvențiilor agricultorilor, taxareea IT-iștilor sau eliminarea voucherelor de vacanță.

„Vă întreb cu toată sinceritatea. Chiar vă doriți să veniți la guvernare? Chiar vă doriți să schimbați acest guvern până la viitoarele alegeri? Eu știu că nu. Nu am văzut din partea dumneavoastră nicio propunere de program de guvernare, nicio măsură benefică pentru români, nicio idee concretă despre funcționarea economiei în interesul cetățenilor. Am văzut însă declarațiile publice ale liderilor dumneavoastră. Am văzut multe metafore și sloganuri. Am văzut că vreți să tăiați subvențiile agricultorilor, considerați salariul minim nociv, vreți să taxați profesioniștii din IT, vreți să dați oameni afară, să eliminați voucherele de vacanță, să reduceți și să tăiați.Așadar, ce le propuneți românilor?”, a completat Dăncilă.

ACTUALIZARE Şedinţa plenului Parlamentului a început. La şedinţă participă premierul Viorica Dăncilă şi miniştri ai Cabinetului. 250 de parlamentari sunt în sală, conform prezenţei realizate prin vot electronic.

Cristina Prună, deputat USR, citește textul moțiunii.

ACTUALIZARE. Cu puţin timp înainte să înceapă dezbaterile, liderii celor două tabere, putere şi opoziţie, au transmis mesaje către susţinători şi adversari. Ludovic Orban şi Viorica Dăncilă sunt siguri că strategiile lor vor da roade. Unul speră că va da jos cabinetul, celălalt, că-l va menţine în funcţie.

VIDEO Orban și Dăncilă, declarații

_________________________________________

Întrebată, la Palatul Parlamentului, dacă are emoţii în privinţa moţiunii de cenzură, Viorica Dăncilă a spus: “Nu am nicio emoţie. Am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianţă”.

Premierul a adăugat că nu este nevoie de o nouă întâlnire, înainte de moţiune, cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, sau cu parlamentarii PSD.



„Nu cred că este nevoie, sunt oameni în care am încredere, oameni care dau dovadă de foarte multă responsabilitate şi astăzi vom vedea rezultatul”, a afirmat Dăncilă.

Moţiunea de cenzură intitulată „Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot” va fi dezbătută şi votată marţi de plenul reunit al Parlamentului.

ŞTIRILE ZILEI