Moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii, depusă de PSD

Marcel Ciolacu

Potrivit social-democraţilor, lipsa măsurilor de sănătate publică a generat pierderea controlului pandemiei de COVID-19 în România, "atingând apogeul cu situaţia dramatică de la Spitalul Foişor", care a demonstrat că "viaţa şi siguranţa pacienţilor nu contează deloc pentru ministrul Sănătăţii".



PSD îl acuză pe Vlad Voiculescu de management "dezastruos", în condiţiile în care România are un bilanţ "dramatic" cu un milion de oameni infectaţi cu SARS-CoV-2, 25.000 de morţi, iar capacitatea de spitalizare în ATI este depăşită şi populaţia se revoltă privind măsurile "aberante" şi "contradictorii" referitoare la controlul pandemiei de COVID-19.



Social-democraţii îi reproşează lui Voiculescu "evacuarea intempestivă a Spitalului Foişor", "eşecul grav" în privinţa creşterii numărului de paturi ATI şi al reorganizării sistemului de acordare a asistenţei medicale pentru pacienţii COVID-19.



"Deşi ştia bine că este mare nevoie - avea toate datele/prognozele necesare - ministrul Vlad Voiculescu s-a dovedit incapabil să crească capacitatea de răspuns a sistemului medical românesc. Mai mult, a ţinut în stare de nefuncţionare spitalele modulare dedicate COVID (Pipera, Bacău şi Leţcani) şi a menţinut separarea spitalelor în COVID şi non-COVID, deşi toată Europa a renunţat de mult la această împărţire", se explică în moţiune.



Semnatarii îi mai reproşează ministrului Sănătăţii "incapacitatea" realizării unui program de testare care să asigure informaţiile corecte privind evoluţia pandemiei, neimplicarea în procesul de testare a medicilor de familie, utilizarea redusă a testelor rapide.



"România e singura ţară din UE unde numărul de cazuri raportate scade, în timp ce spitalele şi secţiile ATI pentru pacienţii COVID-19 devin neîncăpătoare", mai susţine PSD.



Potrivit social-democraţilor, alte dovezi ale "managementului dezastruos" al lui Vlad Voiculescu sunt: "încurajarea accesării ilegale a platformei informatice a Registrului Electronic Naţional de Vaccinare de către un consilier 'onorific' al Ministrului Sănătăţii şi divulgarea de informaţii neautorizate; încercarea de a bloca vaccinarea împotriva COVID-19 prin neplata/întârzierea plăţii personalului medical implicat în vaccinare; scandalul legat de ordinul de ministru privind înmormântările celor decedaţi de COVID, aruncaţi goi, precum animalele, în saci de plastic, sigilaţi, fără slujbe în biserică, fără umanitate şi demnitate; încercarea de a subordona politic INSP, prin abuz în funcţie, care a generat emiterea de ordine de ministru care modifică condiţiile de ocupare a postului de director general şi modul de constituire a comisiei de concurs pentru impunerea unui consilier personal al lui Vlad Voiculescu".



În opinia PSD, nu există un plan "coerent" privind accesul la tratament şi intervenţii chirurgicale al pacienţilor cu alte patologii, multe dintre ele cronice.



Deputaţii social-democraţi amintesc, totodată, în moţiune că nu există nici acum un raport oficial cu privire la incendiul de la Institutul "Matei Balş".

"Am discutat astăzi în Biroul Politic Naţional despre situaţia absolut revoltătoare de la Spitalul Foişor. Am decis ca astăzi să depunem o nouă moţiune simplă împotriva ministrului Sănătăţii. De asemenea, ţinând cont de gravitatea situaţiei, cerem Biroului permanent al Camerei Deputaţilor ca în această săptămână să fie dat votul pe această moţiune simplă. Ministrul Vlad Voiculescu este responsabil de tot ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă acum cu gestionarea pandemiei. Nu se fac teste, au întrerupt testarea şi în şcoli, mortalitatea a ajuns pe locul 10 mondial în România pe perioada pandemiei. Poate domnul Cîţu, prim-ministrul României, doreşte să ajungem pe primul loc, doar asta ar justifica menţinerea în continuare a domnului ministru Vlad Voiculescu. Scuzele sale pur şi simplu sunt penibile. Să ieşi şi să spui că cei care au fost internaţi şi evacuaţi noaptea din Spitalul Foişor erau fericiţi, pur şi simplu ne demonstrează că domnul Vlad Voiculescu e gol atât în suflet, cât şi în cap. Nu poţi susţine în faţa românilor care au văzut acele imagini că pacienţii care erau evacuaţi erau fericiţi", a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.



El a adăugat că Vlad Voiculescu ar trebui retras de la Ministerul Sănătăţii de conducerea USR PLUS.



"Am văzut zilele acestea mulţi lideri PNL care au cerut demisia lui Vlad Voiculescu. Aşteptăm să vedem dacă sunt ipocriţi şi în spaţiul public cer acest lucru, iar când vine votul din Parlament nu vor vota moţiunea simplă împotriva aceluiaşi ministru la care ei făceau referire. Aştept să văd grupul minorităţilor dacă va mai susţine un asemenea impostor în fruntea Ministerului Sănătăţii în plină pandemie şi, nu în ultimul rând, aştept să văd atitudinea grupului UDMR, în frunte cu domnul vicepremier Kelemen Hunor, dacă mai este de acord să susţină un asemenea personaj în vârful Ministerului Sănătăţii. Cred că domnul Cioloş şi domnul Barna ar trebui dânşii să îl retragă de Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătăţii", a menţionat Ciolacu.

ŞTIRILE ZILEI