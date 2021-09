Moşteanu, către Ciolacu: Aduceţi cei 157 de parlamentari la vot şi dovediţi că n-aveţi sfori şi comanda dublă

Ionuţ Moşteanu, liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, susţine că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, poate infirma "blatul" cu premierul Florin Cîţu aducând cei 157 de parlamentari PSD la votul moţiunii USR PLUS şi AUR.

"Există o cale simplă, domnule Ciolacu, să infirmaţi blatul: terminaţi cu tergiversările şi perdelele de fum, absenţe în biroul permanent, moţiunea mea/a ta, semnăturile nu-s scrise cu pixul care trebuie, etc. Aduceţi cei 157 de parlamentari la vot şi dovediţi că n-aveţi sfori şi comanda dublă cum se spune!", a scris Ionuţ Moşteanu duminică, pe Facebook.



Întrebat de jurnalişti, duminică, într-o conferinţă de presă, despre acuzaţia că ar face "blat" cu Florin Cîţu pentru banii publici, Marcel Ciolacu a răspuns că de foarte mult timp nu a mai avut discuţii cu premierul.



"Dacă dumneavoastră credeţi că ministrul Dezvoltării (...) va încălca vreodată legea, vă înşelaţi amarnic, iar PSD are cele mai multe autorităţi locale, e imposibil să excluzi autorităţile PSD-ului de la un eventual PNDL 3", a afirmat Ciolacu.



El a declarat că, dacă moţiunea alianţei USR-AUR va ajunge la vot în plen, social-democraţii o vor vota, dar numai în contextul în care există perspectiva unor alegeri anticipate. Altfel, Ciolacu a spus că partidul său are în vedere o moţiune comună cu USR PLUS şi AUR.

