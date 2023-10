Moscova susţine că a distrus 36 de drone lansate de Ucraina în largul Crimeei. Explozii puternice la rafinăria Afipski, din regiunea Krasnodar aflată în sudul Rusiei

Într-un comunicat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, ministerul nu a dezvăluit dacă au existat pagube sau victime în urma atacului.



Reuters menţionează că nu a putut verifica în mod independent aceste informaţii.



În acelaşi timp, agenţia britanică de presă a comunicat despre un incendiu izbucnit la primele ore ale zilei de duminică la rafinăria de petrol Afipski din regiunea Krasnodar (sudul Rusiei), despre care autorităţile locale au declarat că a fost stins cu promtitudine.



Conform unor informaţii difuzate pe reţelele sociale, explozii puternice ar fi zguduit rafinăria.

