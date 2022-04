Moscova amenință cu lovituri în Kiev și anunță din nou că deține controlul asupra orașului Mariupol. Batalionul Azov a făcut joncțiunea cu Batalionul 36 Infanterie din Forțele armate ucrainene

"Vedem încercări de sabotaj şi atacuri ale forţelor ucrainene asupra unor ţinte de pe teritoriul Federaţiei Ruse", a declarat Igor Konashenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, citat de AFP.

"Dacă astfel de evenimente vor continua, armata rusă va lovi centre decizionale, inclusiv la Kiev, ceea ce armata rusă s-a abţinut să facă până acum", a adăugat el.

Șeful biroului prezidențial ucrainean, Andriy Yermak, a reacționat la amenințările Moscovei. "Suntem gata pentru orice scenariu", a declarat el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a mai anunţat că zona portului comercial Mariupol ar fi fost cucerită complet, informație care nu a putut fi verificată.

Miercuri seară însă, comandanți ucraineni care apără orașul au anunțat că au reușit să își unească forțele.

Comandantul Batalionului Azov, Denys Prokopenko, a declarat într-un material video că unitatea sa a făcut joncțiunea cu Brigada 36 de Infanterie Marină. El a admis totodată că unii infanteriști s-au predat.

"Aceștia sunt adevărații bărbați din 36 care au ales calea războiului", a declarat Prokopenko. "Să nu faceți eroi din dezertori și din luptători care s-au predat voluntar. Ei au ales calea rușinii și nu ar trebui în niciun caz ridicați la rangul de eroi", a declarat Prokopenko.

