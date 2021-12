actiune umanitara offroad EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Pentru mulţi copii din cătunele izolate, sania moşului a avut sute de cai putere şi cauciucuri simex. Off-roaderii şi-au pus masinile echipate special la lucru, pentru a-i ajuta pe cei din zone greu accesibile. Cluburile de profil s-au mobilizat şi în acest an în toata ţara, în ciuda pandemiei, şi au realizat acţiuni umanitare, care au însumat sute de tone de alimente, rechizite, şi chiar spectacole pentru cei mai puţin norocoşi.

Clubul Off Road Adventure România a donat cu sprijinul a două 2 şcoli din Bucureşti - Şcoala Franceză - EFI Bucarest şi Şcoala Centrală Bucureşti, peste 1000 de cărţi, rechizite, jucării, jocuri pentru copiii din şcoala comunei Pui, și celor cinci scoli aparținătoare: Ponor, Galaţi, Baieşti, Ruşor și Uric, din Judeşul Hunedoara

Toți copiii din satele Federi şi Fizesti, precum şi copiii de la orfelinatul Pui au primit cadouri individuale pregătite de cele două şcoli partenere în proiect. Off Road Adventure Romania a participat şi la dotarea cu cărţi pentru bibliotecă, jocuri și jucarii, dar și rechizite la şase şcoli şi grădinițe din comuna Pui, care însumează 230 de copii.

Clubul Carpathian Off Road a alcătuit o caravană formată din 18 maşini care s-au deplasat 800 de kilometri pentru a ajunge la circa 500 de persoane din şapte sate din Dobrogea.

Cinci zeci de copii defavorizaţi din Parohia Cochirleni, judeţul Constanţa, au primit computere şi telefoane mobile, iar biserica satului şi persoanele în vârstă au fost aprovizionate cu lemne pentru restul iernii.

În cealaltă parte a ţării, la 60 de kilometri de Iaşi, clubul Adventure 4x4 a pregătit peste 180 de saci de cadouri pentru copiii din Comuna Coarnele Caprei, Arama, Pietroșica.

Copiii au primit cu această ocazie şi elemente de vestimentaţie tradiţionale şi au organizat un spectacol cu obiceiuri şi tradiţii ale satului românesc.

Şi alte cluburi au reuşit să ajungă în zone greu accesibile: Napoca Off-Road Comunity a ajuns cu 3 tone de alimente la 60 de familii din comunele Panticeu, Sărata, Dârja, Cubleşul Someşean, Corneşti, Clubul SSv Power Sport s-a deplasat în zona Buzău, în comunele Vintilă Vodă, Bisoca, Lopătari, Peceni, Mânzăleşti, Chilii, Cănşsti cu 80 maşini la 200 familii, ce au totalizat 250 de copii, Asociaţia Club Sportiv Curiţa Sticlărie a acoperit zona judeţului Bacău, unde a reuşit să aducă ajutoare pentru 60 de bătrâni şi 60 de copii din Comunele Caşin, Mănăstirea Casin, Gura Văii şi Ștefan Cel Mare.

Preşedintele Comisiei Naţionale de Off-Road, pilotul Bogdan Constantinescu a declarat că "Off Road-ul din Romania a încheiat anul aşa cum o face de fiecare dată, cu omenie şi empatie faţă de semeni. Pentru că maşinile pe care le deţinem sunt echipate pentru teren accidentat, off road-erii pot ajunge în locuri unde resursele de hrană, medicamente şi alte bunuri sunt insuficiente. Astfel majoritatea comunitatii Off-Road, prin acţiuni demarate de cluburi, s-a adunat în diferite zone ale ţării pentru a face pachete şi a le duce acolo unde rar se ajunge. Ziua de vineri a fost dedicată împărţirii în pachete individuale a bunurilor strânse, până târziu în noapte, iar zilele de sâmbăta şi duminică au fost pline de drumuri greu de parcurs şi oameni, care, pentru câteva minute, au avut motive să zambească. Off Road-ul a adunat în total 184 de maşini şi 312 voluntari, care timp de 3 zile au fost dedicaţi acţiunilor umanitare, ajungand în total la 986 de case, bucurând mult mai mulţi oameni decât am putut număra pentru a vă oferi cifre".

