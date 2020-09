Monica Anisie: Lansăm TELVERDE pentru părinți și elevi despre desfășurarea noului an școlar. Nelu Tătaru: Nu va mai exista declarația pe proprie răspundere, va fi un triaj observațional

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat că, începând de astăzi, este deschisă o linie TELVERDE cu informații despre desfășurarea noului an școlar la care pot apela părinții și elevii. Tot de astăzi va fi lansat portalul cu informații despre noul an școlar, continua.edu.ro. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că părinții nu vor mai da declarație pe proprie răspundere despre starea sănătății copiilor înainte de a-i trimite la școală.

Monica Anisie

ACTUALIZARE: Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că părinții nu vor mai fi obligați să dea declarație pe proprie răspundere înainte de a-și trimite copiii la școală și că aceasta va fi înlocuită de un triaj observațional.

„Nu va mai fi acea declarație pe proprie răspundere, va fi triaj observațional. Când e cazul va urma triaj epidemiologic, efectuat de personal medical calificat. Dacă un copil e suspect, e cantonat până la o evaluare medicală. Fiecare copil va fi însoțit, și orice decizie va fi luată cu acordul părinților. Copiii de la grădiniță, pâna la 5 ani, nu vor purta mască. Regulile impuse le vom respecta în funcție de fiecare scenariu în parte. Credem că majoritatea școlilor pot opera în scenariul 1, dar rămane la latitudinea școlilor”, a declarat Nelu Tătaru.

Acesta a precizat că decizia privind scenariile ce vor fi aplicate va fi lăsată la latitudinea școlilor. Ministrul Sănătății a precizat că INPS va prezenta o evaluare a situației pentru fiecare localitate.

„Pe 7 septembrie va fi dată această evaluare, pe 10 consiliile de administrație ale unităților școlare vor prezenta DSP-urilor scenarii la care s-au hotărât cum să înceapă anul școlar. Evaluarea în teritoriu se face de DSP-uri și ISP-uri. acordată unităților de învățământ este acea descentralizare. Este esențială distanțarea sau separatoare între elevi, pentru primul scenariu”, a mai spus Nelu Tătaru.

ACTUALIZARE: Monica Anisie a declarat că Ministerul a elaborat ghidurile metodologice pentru organizarea în unităților de învățământ pentru educația timpurie, învățământul primar, gimnazial, liceal, vocațional.

”Profesorii vor putea reduce decalajele privind modalitatea de predare din timpul suspendării cursurilor. Pot face o analiză referitoare la ce aveau în planificarea calendaristică înaintea de suspendarea cursurilor, ce anume s-a predat în timpul suspendării și ce a reținut elevul în perioada în care cursurile s-au desfășurat online. Noul regulament de organizare a unităților de învățământ preuniversitar prevede debirocratizarea activității didactice. Sunt măsuri în așa fel încât activitatea profesorului să se concentreze asupra elevului, nu a realizarea hârtiilor. Comisia de tăiat hârtii a propus reducerea acestui număr de hârtii”, a spus Anisie.

Ministrul a anunțat de asemenea că, începând de astăzi, este deschisă o linie TELVERDE cu informații despre desfășurarea noului an școlar la care pot apela părinții și elevii. Tot de astăzi va fi lansat portalul cu informații despre noul an școlar, educatiecontinua.edu.ro, iar profesorii filmează în continuare lecții în proiectul TeleȘcoala, alături de TVR.

”Astăzi vom deschide în prima zi a anului școlar un portal intitulat educațiacontinuă.edu.ro. Acolo toți cei interesați vor găsi informațiile necesare la anul școlar care începe astăzi. Au fost realizate filmări pentru proiectul MEC în parteneriat cu TVR, proiectul Teleșcoala, profesorii deja filmează lecțiile, pentru elevii din clasele a opta și a douăsprezecea. Am primit de la elevi, profesori, părinți, am decis să continuăm și să facem săptămânal teste de antrenament pentru elevii care susțin examenele naționale. Am adunat date privind formarea profesorilor. 94.000 de profesori au fost formați deja, pentru alții avem în derulare programe de formare. Am realizat programul de formare a cadrelor didactice, Teleșcoala profesorilor. Cu toții ne dorim revenirea la cursuri în spațiul școlii. Toți își doresc revenirea, dar în condiții de siguranță. Revenirea la cursuri trebuie să reprezinte responsabilitatea noastră a tuturor. Revenirea reprezintă o asumare a întregii societăți. Educația trebuie să continue în orice condiții, a spus ministra Educației.

______________________________________________________________

Conferința de astăzi vine după ce premierul Ludovic Orban le-a cerut ieri celor doi miniştri, al Sănătăţii şi al Educaţiei, să definitiveze regulile pentru începerea școlii, astfel încât acestea să fie publicate astăzi, iar părinții și profesorii să cunoască toate detaliile.

Direcţiile de Sănătate Publică trebuie să informeze, până în 7 septembrie, Inspectoratele Şcolare privind situaţia epidemiologică, acestea urmând să propună scenariul de începere a şcolii. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor emite, până în 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.

Sunt trei scenarii. Primul înseamnă participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Al doilea scenariu presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. Acest punct mai prevede revenirea parțială, prin rotație, a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Ultimul scenariu, care nu pare să fie pe placul părinților este cel care prevede participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități și lecții online. Un sondaj recent a arătat că doar 14% dintre părinți ar opta pentru această varianta. Cei mai mulți, 55% dintre cei intervievați, au spus că își doresc revenirea la cursurile tradiționale, față în față.

ŞTIRILE ZILEI