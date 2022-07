Moneda euro a coborât la cel mai scăzut nivel din 2002 față de dolar, ajungând la un curs de 1,03 dolari

Euro

În condiţiile în care euro a coborât până la un curs de 1,03 dolari, moneda euro evoluează în prezent la un nivel nemaivăzut de la finele lui 2002, când existau încă numeroase necunoscute cu privire la noua monedă europeană.



Acum, de vină pentru deprecierea euro sunt riscurile create de invadarea Ucrainei de către Rusia şi explozia preţului gazelor naturale pe care a provocat-o invazia rusească.



"Îngrijorările crescute cu privire la o posibilă recesiune duc la deprecierea monedei euro, în timp ce dolarul este în creştere", a comentat Fiona Cincotta, analistă la City Index. Potrivit acesteia, traderii pariază pe faptul că Banca centrală a SUA (Fed) va continua să majoreze dobânda în mod agresiv pentru a ţine sub control inflaţia. "Datele privind indicatorul PMI în Europa, publicate marţi, au scos în evidenţă riscul de încetinire a ritmului de creştere economică la finele celui de-al doilea trimestru", a adăugat Fiona Cincotta.



Acest indicator arată că activitatea economică în zona euro a încetinit puternic în luna iunie în sectorul privat, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele 16 luni.



"Acesta este un semn că economiile încep să resimtă cu adevărat efectele inflaţiei ridicate", au subliniat analiştii de la OFX.



Datele privind indicatorul PMI au condus la o depreciere a monedei euro mai puternică decât în 2016, când criza datoriilor suverane din zona euro şi ulterior votul în favoarea Brexitului au generat îngrijorări cu privire la o destrămare a Uniunii Europene.



În plus, inflaţia nu ar urma să se calmeze în perioada următoare, având în vedere că preţurile la energie continuă să crească, în special din cauza unei greve din Norvegia care limitează producţia de hidrocarburi.



"Creşterile puternice ale preţurilor la gaze şi electricitate creează un risc important ca economia UE să intre în recesiune mai devreme decât se preconiza", afirmă Trevor Sikorski, analist la Energy Aspects.



De la începutul anului şi până în prezent, preţul gazelor naturale la hub-ul TTF, un preţ de referinţă pe piaţa gazelor naturale din Europa, a crescut cu aproape 150%, ajungând marţi la 176,01 euro pentru un Megawatt-oră. Comparativ, înaintea invadării Ucrainei era sub pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-oră.



Banca Centrală Europeană (BCE) are o marjă de manevră limitată pentru a înăspri politica monetară, pentru ca o majorare agresivă a dobânzilor ar face ca datoria unor state din zona euro greu de suportat.



În acest context, orice apreciere a monedei euro trebuie văzută ca "o revenire pe termen scurt", avertizează Fawad Razaqzada, analist la StoneX, care se teme că în absenţa unor modificări majore pe frontul ucrainean sau din partea BCE, moneda euro îşi va continua deprecierea.

