Momente dureroase la Constanța. Rudele pacienților morți în incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase au fost chemate la morgă, să-i identifice pe cei decedați. Anchete în desfășurare

Sunt mai multe anchete în desfășurare, ne-a transmis Ana Maria Stancu, corepondentul TVR de Constanța. Una dintre ele este coordonată de pompieri, care vor să afle cauza care a produs incendiul. Alta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, procurorii criminaliști vor să vadă dacă a fost vreun sistem defect, dacă nu au funcționat numiți senzori sau dacă este o altă sursă care a condus la producerea incendiului. Și reprezentanții Prefecturii dar și cei de la DSP fac o anchetă, după ce Prefectura a primit un document de la primul-ministru și s-a constituit o comisie. În această anchetă administrativă se urmărește circulația documentelor, de când s-a pus în vedere că trebuie obținută acea autorizație de securitate la incendiu, din anul 2007, și ce demersuri s-au făcut în vederea obținerii acesteia.

Între timp se fac și acele teste ADN, fie pentru că familiile nu reușesc să-și identifice rudele, fie pentru că criminaliștii vor să existe o acuratețe crescută a informațiilor pe care le obțin în anchetă.

Cu durere în suflet, rudele celor care au pierit în secția ATI s-au întors azi la morgă. Anchetatorii i-au rugat să aducă obiecte personale ale celor decedați, necesare pentru testele de identificare.

"E strigător la cer, că ajungi numai în două săptămâni și să poți să mai recunoști un om, cu care ai trăit practic o viață lângă el. Și să fie greu, după anumite semnalmente, ca să pot să-mi dau seama, într-adevăr, că e mama mea. Ne-a lăsat o durere adâncă în suflet, care nu poate fi înlocuită vreodată. Am dus-o la o evaluare și acum o iau în sicriu, după două săptămâni".

"Este inexplicabil, nici nu am cuvinte să spun, e foarte greu. (Cu dumneavoastră au vorbit autoritățile?) Nu, nici cu mine. E un coșmar, din care nu cred că o să mă mai pot trezi niciodată. E o pierdere imensă, era mama mea".

"Am recunoscut-o și vrem să o luăm și să o înmormântăm cum trebuie. Era sora mai mică. Luni am fost la ea ultima oară și am vorbit, era conștientă, avea 59 de ani"".

"Așa e în spital, te bagă în cameră și îți dă pastilele și apoi cine știe când mai vine. Asistentele ar fi trebuit să stea cu pacienții acolo".

Cele șapte persoane care au murit erau internate în Secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase. Încă 3 bolnavi, toți bărbați, care erau și ei acolo, au scăpat cu viață. Și au fost transferați la alte spitale din județ, la fel ca și ceilalți pacienți din spital. Pentru că unitatea a fost închisă pentru cel puțin o săptămână.

SILVIU COȘA, prefectul județului Constanța: "Până acum nu a decedat niciunul dintre pacienții bolnavi de Covid transferați. Numărul paturilor destinate Covid a ajuns la 600, din care 57 sunt de Terapie Intensivă. Personalul medical va fi relocat unde s-a solicitat, în special către spitalul modular".

La Constanța sunt mai multe anchete în desfășurare. Parchetul face cercetări pentru ucidere din culpă și va începe audierea martorilor. Numai cercetarea la fața locului va dura aproape 5 zile. Secția ATI e complet distrusă și alte câteva saloane au fost afectate. Deocamdată nu se știe cauza incendiului, dacă instalația electrică a fost suprasolicitată, ori n-au funcționat senzorii de detectare a oxigenului sau a fost vorba de o altă defecțiune.

ZAFER SADÎC, procuror criminalist, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța: "Sunt mai multe saloane care au numeroase distrugeri în interior, întreaga aparatură medicală a fost cuprinsă de incendiu și distrusă. Și după ce ne vor oferi informații experții în examinarea incendiilor, respectiv, experții criminaliști și cei de la INSEMEX Petroșani, vom putea spune care putea să fie sursa incendiului. Nu avem cadavre neapărat carbonizate, nu știm exact cauza decesului, dar, pentru certitudinea investigațiilor, am rugat membrii familiilor să ne ofere suficiente probe pentru a putea să realizăm identificarea certă, pe bază de examinări genetice judiciare".

Controalele din 2020 și din 2021 au scos la iveală probleme grave la Secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Unitatea trebuia să le remedieze până la sfârșitul anului. Managerul spitalului, căruia i s-a cerut și demisia în urma tragediei, a declarat că nu era nimic în neregulă. Dar de pe lista de investiții propuse pentru aprobare, Primăria Constanța a șters proiecte importante solicitate. Printre acestea, proiectarea și cumpărarea unui sistem de detecție a incendiului, astfel încât spitalul să poată obține autorizație ISU. Primarul spune că sistemul de detecție era cuprins într-un proiect de finanțare cu fonduri europene deja aprobat.

VERGIL CHIȚAC, primarul orașului Constanța: "Noi aveam inițiată toată procedura pentru proiectul de reabilitare energetică a spitalului. Documentația era depusă la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, s-a aprobat finanțarea".

Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța ar fi trebuit să aibă un sistem de detectare a unui posibil incendiu și să obțină autorizația ISU încă din 2007.

