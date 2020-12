Moment istoric: Uniunea Europeană și Marea Britanie au ajuns la un acord comercial post-Brexit, după negocieri intense

”Am ajuns în sfârșit la un acord. A fost un parcurs greu și furtunos, dar am ajuns la o înțelegere bună. A meritat să ne luptăm pentru acest acord”, a declarat președinta Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă cu negociatorul șef al UE, Michel Barnier.

Șefa Comisiei Europene a mai adăugat că acordul este ”corect” și ”echilibrat”, adăugând că a fost bine și responsabil pentru cele două părți să urmărească obținerea lui.

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3