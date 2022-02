Molnupinavir, pastila anti-Covid, în spitalele din România. Terapia este indicată pentru adulții cu risc crescut de a face forme severe

România a primit 50 de mii de cutii de Molnupinavir. Primul medicament special anti-Covid a fost livrat în baza unei autorizaţii de nevoi speciale.

Pacienţii cu infecţia confirmată printr-un test înregistrat în platforma oficială Coronaforms vor primi noile pastile anti-Covid doar în spitale şi în centrele de evaluare. Nu le vor găsi în farmacii. Vor lua câte o capsulă de două ori pe zi, timp de cinci zile.

Tratamentul nu este însă recomandat oricui. Medicii vor stabili după evaluare cine va primi noul antiviral.

Terapia este indicată pentru adulții cu risc crescut de a face forme severe de COVID-19 şi care nu au nevoie de oxigen. Aşa sunt cei mai mulţi dintre pacienţii care ajung acum la camera de gardă, la institutul "Matei Balş". Au fost peste 360 în ultima zi. Toate paturile sunt ocupate, inclusiv la terapie intensivă.

Molnupinavir vor primi însă doar cei care au simptome de cel mult cinci zile şi factori de risc.

Dr. Adrian Marinescu, director medical, Institutul "Matei Balş" Bucureşti: Vom preveni acele complicaţii de temut, formele critice din terapie intensivă. Dacă am ajuns în punctul în care am modificări importante şi vorbim, de exemplu, de o formă severă la un pacient cu insuficienţă respiratorie şi nu numai, eficienţa lui e foarte mult limitată, ca să nu spunem că e aproape de zero. E foarte important ca pacientul să fie fără insuficienţă respiratorie, să fie într-un moment de debut, să vorbim practic de o formă uşoară, cel mult medie, la un pacient care are factori de risc.

Administrat de la început, noul antiviral împiedică intrarea virusul în celulă şi, implicit, reduce riscul de agravare a bolii. O arată studiile realizate în peste 170 de unităţi medicale de pe mai multe continente, pe vârstnici sau pacienti cu boli cronice - trataţi acasă.

Experţii vor să afle acum şi dacă poate preveni infectarea la cei care stau lângă cazuri pozitive. Studiul se desfășoară și în România, în 8 centre din București, Brașov, Constanța, Timișoara, Iași şi Cluj-Napoca.

Dr. Adrian Marinescu, director medical, Institutul "Matei Balş" Bucureşti: Are o acţiune antivirală directă. Împiedică intrarea virusului la nivelul celulei. E motivul pentru care administrarea lui trebuie să se facă la început. Trebuie să testăm în continuare cât se poate de mult, să avem un diagnostic rapid. Cei care au într-adevăr nevoie să ajungă repede la spital şi să primească tratamentul necesar cât mai aproape în raport cu debutul bolii. E ceea ce ne dorim în continuare vedem clar că persoanele vaccinate cu schemă completă fac foarte rar o formă severă sau critică şi de Omicron.

Până acum, medicii puteau prescrie pentru acasă un singur antiviral, Favipiravir, care se ia şi din farmacie, pe reţetă.

Autorităţile au purtat negocieri şi pentru noua pastilă anti-Covid de la Pfizer, dar spun că nu au semnat contractul pe motiv că li s-a cerut să creeze un fond naţional din care să fie despăgubite eventualele victime ale noii terapii.

