Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova: "Ieşirea din această situaţie este următoarea: vom alege doar primarul oraşului Chişinău, așa va fi corect. Acest primar va fi responsabil doar de problemele oraşului Chişinău, iar pentru problemele municipiului există Consiliul Municipal, care este responsabil de buget etc. Aceasta este soluţia. Eu nu exclud ca, până la următoarele alegeri locale, să fie aprobate şi asemenea modificări".

Primarul ales al Chișinăului, Andrei Năstase, nu este surprins de retorica lui Igor Dodon.

"Eu nu știu de ce ne-ar surprinde o asemenea retorică. Nu este nouă. Am auzit această retorică şi mai înainte, atunci când se vorbea despre excluderea suburbiilor din componenţa municipiului Chișinău. În ce mă priveşte, suburbiile le-am considerat în permanență o prioritate pentru noi. Am spus chiar că suburbiile sunt centura de aur a Chişinăului, centura noastră de rezistenţă", a declarat primarul ales al municipiului Chişinău, Andrei Năstase.

