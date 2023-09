Modificări importante în noul an școlar. Meditațiile cu elevii de la clasă vor fi considerate abatere disciplinară. Exmatricularea este posibilă din nou, iar profesorul poate confisca telefoane în timpul orelor

Aproape trei milioane de elevi încep un nou an școlar, diferit. Sunt reguli noi stabilite prin noua lege a educației naționale care a intrat în vigoare la începutul lunii septembrie. De la examene în premieră, la confiscarea telefonului mobil, dacă e folosit în timpul orelor. În plus, exmatricularea este posibilă din nou. În schimb, noul an școlar nu aduce actualizarea tuturor programelor școlare și nici manuale noi pentru toți elevii.