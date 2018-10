Moarte suspectă la un spital privat din Capitală. Un copil de un an şi 10 luni a murit, noaptea trecută, după o operaţie de hernie inghinală. Intervenţia, care nu ar fi trebuit să fie complicată, a avut loc ieri după-amiază, iar aproape de miezul nopţii copilul a intrat în stop cardio-respirator. Familia nu a primit niciun răspuns din partea spitalului şi acuză medicii de neglijenţă. Părinţii au chemat Poliţia pentru a face cercetări.

Băiețelul familiei Ionescu a fost internat ieri la unul dintre spitalele private din Capitală pentru o operație de rutină, după ce medicii l-au supus investigațiilor. La câteva ore după intervenție, starea lui s-a înrăutățit, spune familia.

"Au respectat o procedură sau nu au respectat-o? Dacă au respectat-o, ok, dacă nu au respectat-o, de ce nu au respectat-o, fiindcă era necesar să fie respectată, nu să fie chemată asistenta în cameră să îi dea un ajutor copilului, nu să vină părintele să se roage de ele! Sunt plătite serviciile astea şi vii cu siguranţă să îţi rezolvi o mică problemă, şi când colo ... ce faci?" – tatăl copilului.

La scurt timp după miezul-noptii copilul a intrat în stop cardio-respirator și a decedat. Părinții, îngenunchiați de durere, spun că nu au primit nicio explicație despre ce s-a întâmplat.

"Pe doamna doctor nu am mai văzut-o, am rugat-o să stea până vine procurorul, am anunţat-o că voi face plângere penală. Ne lovim de un zid" – mama copilului.

Părinții au sunat la 112 și un echipaj de poliție a ajuns la spital pentru cercetări. Trupul copilului a fost dus la Institutul de medicină legală, pentru autopsie. Legiștii vor stabili cauza decesului, iar de rezultat depinde începerea cercetărilor.

În ciuda insistentelor noastre, reprezentanții spitalului privat nu ne-au dat până acum niciun punct de vedere cu privire la acest caz.

