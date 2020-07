Moțiunea simplă împotriva ministrului Dezvoltării, adoptată

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan / FOTO: Autor: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Moţiunea simplă intitulată "Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!" a fost dezbătută săptămâna trecută în plen.



În textul moţiunii simple depuse de PSD, ministrul Ştefan este acuzat de fals în acte publice, "neanchetat încă de organele abilitate, din motive greu de înţeles".



"Dacă marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trăit în zilele noastre, cu certitudine ar fi găsit în ministrul 'Grindă' o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru comediile sale în care a surprins atât de bine viciile, neputinţele, orgoliile şi aroganţa clasei politice din România. (...) Prezenta moţiune simplă are drept scop evidenţierea celor mai importate aspecte negative care au marcat mandatul ministrului Ion Ştefan şi care constituie deja motive foarte puternice pentru demiterea sau demisia acestuia de la conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei", au arătat semnatarii moţiunii, citați de Agerpres.



PSD susţine în moţiune că Ion Ştefan şi-a început mandatul "cu un fals, de la care i se trage şi bine-cunoscuta poreclă de ministrul 'Grindă'; în mod ironic, ministrul a devenit mai cunoscut după porecla sa decât după numele său real".



"În loc să întărească lupta anticorupţie, Guvernul PNL o diminuează la maximul posibil, iar acest lucru se vede cu ochiul liber în deciziile ministrului Dezvoltării. În schema de reorganizare a MLPDA, acesta a redus Direcţia de integritate şi anticorupţie a ministerului la un rol minuscul. De la o direcţie cu zeci de angajaţi responsabili cu implementarea Strategiei Naţionale Anticoruptie, atât în cadrul instituţiei, cât şi la nivelul întregii administraţii publice din România, structura de anticorupţie a MLPDA s-a transformat într-un firav compartiment cu una sau două persoane angajate! Astfel, cei responsabili cu integritatea şi anticorupţia au devenit doar nişte umili subordonaţi ai şefilor numiţi politic de ministrul Ion Ştefan. Tocmai în acest sector, unde se derulează peste 15.000 de proiecte de lucrări publice, finanţate din bani publici, româneşti sau europeni, PNL şi ministrul 'Grindă' au găsit de cuviinţă să reducă la minim personalul şi resursele anticorupţie", au mai susţinut semnatarii moţiunii.



În replică, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a susţinut că moţiunea depusă împotriva sa este compusă aproape integral din "invective şi calomnii", punctând că social-democraţii nu sunt interesaţi de proiectele ministerului.



"După ce am citit textul moţiunii simple depuse de PSD, nu am găsit nicio critică despre mandatul meu. Aţi compus o moţiune aproape integral din invective şi calomnii. Nu vă voi răspunde pe acelaşi ton. Totuşi vă mulţumesc că îmi daţi ocazia să prezint Parlamentului munca mea din ultimele opt luni. (...) Din moţiunea simplă depusă de PSD reies câteva lucruri simple: social-democraţii nu sunt interesaţi de proiectele pe care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei le implementează, nu sunt interesaţi că am deblocat programe pentru beneficiari publici, UAT-uri şi instituţii publice şi pentru antreprenori, de faptul că am evitat dezangajarea sau de faptul că guvernarea liberală a făcut în opt luni de mandat ceea ce ei nu au fost în stare ani la rând", a spus Ion Ştefan la dezbaterea moţiunii simple.

