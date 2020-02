Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, citită astăzi în Parlament

Parlamentul României

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, citită, luni, în Parlament, Executivul este acuzat de încălcarea principiilor democratice, prin asumarea răspunderii pe alegerea primarilor în două tururi. ”Matematic avem 232 de voturi”, a anunțat Marcel Ciolacu, adică ar mai trebui un vot.

PSD și UDMR acuză Executivul, în textul moțiunii de cenzură intitulată "Guvernul Orban/PNL- privatizarea democrației românești", de încălcarea principiilor democratice, prin asumarea răspunderii pe alegerea primarilor în două tururi.

Textul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și UDMR face apel la respectarea principiilor democratice și critică decizia Guvernului Orban de a-și asuma răspunderea pe proiectul de lege care prevede alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri seara, că parlamentarii formațiunii care votează împotriva moțiunii de cenzură sau lipsesc nemotivat de la vot nu vor mai candida pe listele formațiunii la alegeri. El a mai spus că, în prezent, PSD se bazează pe 232 de voturi.

”Matematic avem 232 de voturi. Am luat o decizie. În cazul în care un parlamentar PSD nu votează moțiunea sau lipseste nemotivat în ziua în care va fi votul o perioadă, respectiv până după alegerile generale, va fi suspendat din PSDva fi suspendat din PSD. Cu alte cuvinte, nu va participa pe listele Partidului Social Democrat la viitoarele alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a mai spus că în prezent moțiunea de cenzură este susținută de trei formațiuni, respectiv PSD, UDMR și Forța Națională.

”Continuăm negocieri cu formațiuni politice, cât și cu parlamentari independenți”, a mai spus Ciolacu.

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat, joi, întrebat cu ce va înlocui PSD Guvernul Orban, dacă acesta va fi demis, că social-democrații așteaptă propunerea președintelui Klaus Iohannis, care s-a antepronunțat deja

„Noi trebuie să vedem care e propunerea făcută de președintele României (de premier - n.r) Președintele s-a antepronunțat, încălcând, astfel, Constituția, declarând că indiferent de majoritatea din Parlament, nu va desemna un premier de la PSD”, a spus liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, luni, chestionat cu ce alternativă vine PSD, la guvernare, dacă Guvernul Orban va fi demis.

Înainte de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, configurația parlamentară arată astfel: Din totalul de 465 de parlamentari, 198 de parlamentari vin din partea PSD, PNL are 105 parlamentari, USR are 40, UDMR are 30 de parlamentari, iar Pro România și PMP au 27, respectiv 19 parlamentari.

Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităților naționale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin din partea independenților.

Astfel, de partea demersului de demitere a Guvernului Orban sunt angrenați 232 de parlamentari, din partea PSD, UDMR, dar și din grupul Forța Națională, format din patru parlamenari, printre care Teodor Meleșcanu și Grațiela Gavrilescu.

De asemenea, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că partidul său va aduce 30 de voturi în favoarea moțiunii de cenzură, ceea ce înseamnă că toți parlamentarii UDMR vor vota demiterea Guvernului Orban.

Așadar, matematic, barca PSD-UDMR mai are nevoie de un singur vot pentru a demite Guvernul Orban, vot care poate veni de la minorități, din partea independenților sau chiar din partea Pro România.

Premierul Ludovic Orban a afirmat că nu se teme de moțiunea de cenzură.

„Nu îmi este teamă de ei și, indiferent, ce se va întâmpla în următoarea perioadă, noi avem un singur lucru de făcut, să răspundem așteptărilor românilor, să ne ducem către fiecare român, să le arătăm visul nostru, credința noastră și puterea de a le realiza, să reușim în toate alegerile care vor urma, indiferent că sunt alegeri într-un tur, în două tururi, cu alegeri directe, cu alegeri indirecte, că o să fie parlamentare la termen sau anticipate, să câștigăm alegerile, pentru că doar astfel România poate să ajungă la realitatea pe care o visez eu și o visați fiecare dintre voi”, a declarat duminică Ludovic Orban.

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a transmis, duminică, printr-un comunicat de presă, remis MEDIAFAX, că toți parlamentarii PNL vor participa la votul moțiunii de cenzură și vor vota împotrivă, la vedere. Acesta a zis că dorește să clarifice orice discuție despre „bazaconia idee a blatului”.

Acesta a transmis că toți liberalii vor participa la vot și niciun liberal nu va vota împotriva Guvernului PNL.

„Aceasta întrucât doar PSD a fost capabil să intre în istoria penibilului politic, votând împotriva propriului guvern! Parlamentarii PNL nu votează împotriva Guvernului Orban, așa cum a făcut PSD care a dărâmat guvernul Grindeanu, pentru că, spre deosebire de pesediști, liberalii țin la onoarea și istoria partidului din care fac parte”, a motivat Roman.

Florin Roman a adăugat că dorește să claridice discuțiile despre un așa-zis „blat”.

„Cu acest prilej sperăm că am clarificat pentru toată lumea orice discuție despre bazaconia idee a <>. Așa ceva nu există decât în gândirea defectă a celor care s-au consacrat în politică prin inconsecvență și declarații politice sforăitoare, dar care nu sunt capabili să pună pe picioare vreun proiect politic serios”, a explicat el.

La rândul său, președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, că parlamentarii formațiunii nu vor vota moțiunea de cenzură, pentru că ar înlesni întoarcerea PSD la putere. El a apreciat, referitor la textul moțiunii de cenzură, că social-democrații au depășit ”chiar și limitele cele mai de jos ale bunului simț”.

”Am spus deja că nu vom vota pentru nimic care să înlesnească întoarcerea PSD la putere. Pentru dezastrul din cei trei ani de guvernare Dragnea nota de plată nu a fost încă achitată. Nu pot însă să nu remarc faptul că textul moțiunii de cenzură depusă de PSD depășește chiar și limitele cele mai de jos ale bunului simț. Disperat să își apere baronii locali partidul cu doi foști președinți trimiși la închisoare nu se jenează să folosească astăzi termeni ca și în funcția publică”, a scris pe Facebook Dan Barna.

