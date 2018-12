Scandal la moțiunea de cenzură EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Moțiunea de cenzură a fost respinsă de parlamentari. Au votat "pentru" 161 de parlamentari şi 3 "împotrivă". Pentru a putea fi adoptată, moțiunea avea nevoie de minimum 233 de voturi în favoarea sa.

ACTUALIZARE Victor Ponta: Deputaţii Pro România votează pentru moţiunea de cenzură

Evident că nu sunt întrunite condiţiile din 2012 - o alternativă reală la actuala guvernare, care merge prost, iar criticile noastre la adresa guvernării sunt în special legate de modul în care economia şi partea socială este gestionată, dincolo de criticile pe care cei de la USR, PMP, PNL le fac faţă de intervenţia în justiţie. Însă am luat act de declaraţiile ministrului de Finanţe legate de deciziile pe care acest guvern doreşte să le poată lua chiar astăzi. Din acest motiv, cu siguranţă vom vota pentru moţiunea de cenzură, pentru a arăta un simplu lucru: că nu suntem de acord cu aceste măsuri economice, a afirmat Ponta, de la tribuna plenului reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

ACTUALIZARE Eugen Tomac, președintele PMP: Într-un an special, avem la Palatul Victoria un Guvern debusolat

"În urmă cu 29 de ani, românii, cu lacrimi în ochi, au gustat primele clipe de democraţie şi libertate. În urmă cu 29 de ani, toată România aştepta o transformare. Iată că s-au scurs aproape 30 de ani de atunci şi astăzi, într-un an special, într-un an în care aveam nevoie de o direcţie care să vină din partea Executivului în ceea ce priveşte priorităţile pe care le are România, din păcate avem la Palatul Victoria un Guvern debusolat, un Guvern incapabil să traseze câteva direcţii clare pe care românii le aşteptau. În acest an al Centenarului am asistat, din păcate, la atât de multe certuri şi atât de multă dezbinare cum nu am mai avut de mulţi ani în naţiunea noastră", a afirmat Tomac.

ACTUALIZARE Kelemen Hunor (UDMR), către Opoziţie: Propun să pregătim împreună un program de guvernare; vă propunem noi un premier

"Vin cu o propunere provocatoare. Nu aţi reuşit să produceţi un program alternativ de guvernare în doi ani şi vă propun să pregătim împreună. Dar, ca să nu vă uitaţi strâmb şi geloşi unii la alţii, facem sub coordonarea noastră. Vom pregăti un document în februarie, martie, aprilie, când doriţi dumneavoastră. Aşa, când vine vremea moţiunii de cenzură din sesiunea de primăvară, să nu vă prindă iar nepregătiţi. Şi dacă nu veţi avea un nume de premier (...) vă vom propune noi la momentul potrivit. Poate aşa va creşte şansa dumneavoastră de a prelua guvernarea", a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

ACTUALIZARE Andrei Gerea (ALDE): Iniţiatorul moţiunii este de fapt preşedintele Iohannis

"Nişte băsişti autentici după tată şi-au dat mâna cu alţi băsişti mai pricăjiţi, care, după principiul 'chior în ţara orbilor', au devenit stăpâni pe partidul lui Orban. Mai sunt şi câţiva de-ai lui Stolo pe acolo. Şi şi-au dat mâna cu oamenii lui Cioloş zişi şi zero, zişi şi 'Cuminţenia pământului'. (...) Iar deasupra tuturor, ca deasupra unui cuib de cuci, stă domnul Iohannis, preşedintele României, care este de fapt autorul moral al acestei moţiuni", a afirmat vicepreşedintele ALDE, la dezbaterea moţiunii de cenzură din Parlament.

ACTUALIZARE Raluca Turcan: Mi se pare devastator să avem un premier subiect de bancuri pe WhatsApp

Astăzi aveaţi şansa unui discurs onest, dar nu onestitatea este criteriul pe baza căruia Liviu Dragnea v-a desemnat prim-ministru, ci obedienţa şi faptul că îi executaţi ordinele fără să crâcniţi. (...) Există soluţii ca României să îi meargă mai bine, iar societatea şi economia astăzi, după această moţiune, ar putea primi un balon de oxigen. În primul rând, în locul unui prim-ministru incompetent şi obedient am putea avea un prim-ministru responsabil şi devotat şi care să transmită mai ales tinerei generaţii mesajul că merită să înveţi în ţara aceasta dacă vrei să accezi în elita societăţii. Mai mult decât atât, mi se pare devastator pentru tânăra generaţie să aibă un premier care este subiect de bancuri pe WhatsApp, un preşedinte al celui mai important partid care este personaj principal în "jocul de-a spânzurătoarea", pe Florin Iordache care este subiect de glume pentru copilaşii ce învaţă în clasele primare înjurături cu degetele. Aceasta este ţara în care ne-aţi adus cu acest guvern.

ACTUALIZARE Prim-ministrul Viorica Dăncilă a luat cuvântul:

Hotărâți-vă! Ce vreți de la acest guvern? Să țină sau să nu țină în funcție un ministru care nu dă rezultatele așteptate? Îmi spuneți că cutare ministru nu e bun, iar apoi îmi reproșați că de ce l-am schimbat! Nu mai înțeleg! Dar e mai puțin important ce cred eu, ce înțeleg! Problema e că nu vă mai înțeleg cetățenii!

Scopul unui guvern nu e să țină locurile calde pentru miniștri. Scopul unui guvern este să realizeze ce s-a promis în campania electorală. Și vă spun cu toată răspundere, voi schimb oricâți miniștri va fi nevoie ca să facem ceea ce scrie în programul de guvernare.

Știți bine că mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte bucuroși de ceea ce a făcut domnul Tudorel Toader. Haideți să fim sinceri. Și în rândurile dumneavoastră au fost persoane care au fost cercetate abuziv, chiar dacă mai puține decât în PSD, pentru că nu dvs. ați fost ținta principală a acestor abuzuri. Nu vă face bine această atitudine de fațadă! Mă refer în primul rând la PNL care ar trebui să apere individul în fața abuzurilor statului, cum au fost cele din Justiție – asta e esența liberalismului. Lăsați instituțiile de forță că își pot purta singure de grijă. Mai bine v-ați preocupa de încălcările grave ale drepturilor omului.

Cred că România trebuie să fie tratată cu respect în Uniunea Europeană. Dar dacă tot ați adus vorba, vă întreb eu: dumnevoastră cui dați socoteală la Bruxelles? Cum a fost posibil ca 9 europarlamentari ai dumneavoastră, 9 români pe care i-ați trimis în Parlamentul European să voteze împotriva României!? Este cel mai rușinos vot care s-a dat vreodată. Cu atât mai mult cu cât era cu doar câteva zile înainte ca România să împlinească 100 de ani de la Marea Unire! Eu dau socoteală în fața Parlamentului României și în fata romanilor. Din acest motiv mă aflu astăzi aici. Dar nu voi da niciodată socoteală în afara țării pentru lucruri care țin strict de suveranitatea României!

Vă recomand să nu mai intrați în subiecte care vă dezavantajează. Dacă tot aveți acest instrument democratic al moțiunii de cenzură, tratați-l cu seriozitate. Făceți-vă mai bine temele! Uitați-vă pe datele Eurostat! România are a patra cea mai mică datorie dintre țările Uniunii Europene.

O altă critică pe care nu o înțeleg și care iar vă pune într-o postură delicată este cea privind majorările de pensii și salarii. La moțiunea trecută ne-ați acuzat că mărim iresponsabil veniturile românilor, acum ne spuneți că le mărim doar pe hârtie. Ce să înțelegem? E prea mult sau prea puțin?

Datele periodice de la INS spun că doar în cele 10 luni ale mandatului meu, puterea de cumpărare a crescut cu aproape 8%. Asta înseamnă că majorările de pensii și salarii au fost cu 8 puncte peste rata inflației. Asta înseamnă că în mod real românii au mai mulți bani în buzunare și pot cumpăra mai multe lucruri decât anul trecut.

V-ați propus deja să pierdeți alegerile viitoare? Transmiteți două mesaje negative românilor despre dumneavoastră. Unul e că în opinia dvs. salariile și pensiile au crescut prea mult, deci dacă ar fi să veniți la guvernare dvs. ați opri creșterilor de venituri pe care noi le-am prevăzut pentru anii următori, conform Legii salarizării unitare și Legii pensiilor.

Al doilea mesaj negativ e că atunci când susțineți că nu mai sunt bani de pensii și salarii, le spuneți românilor că dacă ar fi să veniți dvs. la guvernare ați tăia din nou pensiile și salariile, astfel încât să se încadreze în veniturile despre care spuneți că sunt insuficiente.

Din calculul dumneavoastră reiese că pensiile ar fi scăzut. Eu nu îmi dau seama cum calculați, dar constat că mereu când faceți astfel de calcule vă dă cu minus. Așa ați calculat și când ați fost la guvernare și tot cu minus v-a dat. Doar că atunci a fost cu minus în buzunarele oamenilor. Astăzi, din fericire, în Guvernarea noastră plusul e în buzunarele oamenilor, iar minusul doar în moțiunea dvs.

Pensionarii care ne privesc acum își doresc din tot sufletul să nu treacă moțiunea!

În primele 10 luni ale mandatului meu, investițiile publice din buget sunt mai mari cu peste 40% față de anul trecut. Deci investițiile publice NU au scăzut, ci au crescut.





La fel investițiile străine directe au atins cea mai ridicată valoare de după criză: 4,6 miliarde de euro, cu aproape 10% mai mult față de aceeași perioadă din 2017.





ACTUALIZARE Deputatul USR, Claudiu Năsui, citește moțiunea de cenzura.

ACTUALIZARE Senatorul PNL Alina Gorghiu a solicitat ca, după votul pe moţiunea de cenzură, să se facă o şedinţă de Birouri permanente reunite, pentru a se discuta despre cele două declaraţii propuse de liberali pe tema Justiţiei şi a situaţiei economice.

ACTUALIZARE Şedinţa plenului reunit al Parlamentului a fost reluată joi, după aproximativ 30 de minute de pauză.Parlamentarii PSD au revenit în sala de şedinţă.

Grupurile PSD au solicitat vot pe ordinea de zi doar cu dezbatere şi vot pe moţiunea de cenzură iniţiată de Opoziţie. Plenul Parlamentului a decis, cu 257 de voturi "pentru" şi un "împotrivă", ca pe ordinea de zi să rămână doar moţiunea de cenzură.

ACTUALIZARE PNL a solicitat la începutul şedinţei plenului Parlamentului suplimentarea ordinii de zi cu două declaraţii - una privind transpunerea recomandărilor Comisiei Europene în legislaţia privind Justiţia, iar alta referitoare la situaţia economică.

ACTUALIZARE Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu nu participă la ședință.

Documentul este semnat de 163 de parlamentari şi a fost prezentat luni, într-o primă lectură, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.



"Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a Opoziţiei, ci o urgenţă naţională! Grupul infracţional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României, a slăbit statul, ca să şi-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând. Afirmăm cu putere şi cu toată responsabilitatea că este periculos pentru interesele naţionale ca ţara să rămână pe mâna acestui grup infracţional organizat, care distruge statul de drept şi dinamitează stabilitatea politică şi economică a României, într-un moment de instabilitate internaţională. Cei care vor încerca să-l salveze, din nou, pe Liviu Dragnea, împotriva României, vor purta pe umeri o răspundere istorică. Pentru că alegerea pe care o veţi face azi, doamnelor şi domnilor din PSD, ALDE şi UDMR, este între Liviu Dragnea şi România", se arată, printre altele, în textul moţiunii de cenzură.



Parlamentarii Opoziţiei îi reproşează premierului Viorica Dăncilă că toate angajamentele din programul de guvernare au fost amânate după 2021.



Opoziţia mai acuză "schingiuirea sistemului de justiţie, care dă mari dureri de cap liderilor PSD".

Pentru adoptarea moţiunii de cenzură este nevoie de votul a minim 233 de parlamentari. În acest moment PNL, USR, PMP au 145 de parlamentari. Alături de ei ar mai putea vota neafiliaţii, care sunt 26. Pe de altă parte, PSD şi ALDE au 248 de parlamentari.

Parlamentarii social-democraţi nu vor fi cu toţii prezenţi la şedinţa de joi, vor veni doar cei care stau în Bucureşti şi în împrejurimi pentru a asigura cvorumul de şedinţă, potrivit unor surse parlamentare. Parlamentarii PSD nu vor participa la vot.



Senatorii şi deputaţii UDMR vor fi prezenţi în sală dar nu vot vota, a anunţat miercuri preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor.

ŞTIRILE ZILEI