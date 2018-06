Discursul lui Liviu Dragnea la mitingul organizat de PSD în Piața Victoriei din București EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mitingul a avut loc după ce ideea a fost îndelung dezbătută în PSD. Iniţial, s-a dorit un miting răspuns pentru cei care protestau în Piaţa Victoriei seară de seară, apoi unul pentru susţinerea familiei tradiţionale. Când preşedintele Iohannis a început să ceară demisia premierului Dăncilă, se contura ideea unui miting pro-Guvern. Până la urmă, membrii şi simpatizanţii partidului au fost chemaţi să protesteze faţă de aşa numitul "stat paralel".

ACTUAZLIARE 22.20 Piața Victoriei a început să se golească, mitingul s-a încheiat după intonarea Imnului.

ACTUALIZARE 22.15 Staţia de metrou Piaţa Victoriei a fost redeschisă circulaţiei la ora 22:10, a informat Metrorex. Staţia a fost închisă la ora 20:00, iar trenurile nu au mai oprit în acest interval.

ACTUALIZARE 21.33 Liviu Dragnea, președintele PSD: Ați dat dovadă de curaj venind azi, aici, iar pentru asta meritați aplauzele tuturor. Îi salut, dar cu milă de această dată, pe toți trimișii în Piață ai statului paralel. Suntem multi azi aici. Mai multi decât se așteptau cei care râdeau, cei care ne insultau. Să nu uite statul paralel că suntem mulți, noi suntem voința populară, consfințită de lege și de Constituție.

Am hotărât să ieșim și noi și dacă nu vor înțelege că regimul lor s-a sfârșit, vom veni din nou și vom veni mai mulți și nu vom mai pleca pentru că suntem hotărâți să mergem până la capăt. Românii s-au trezit din somnul cel de moarte în care-l adânciră barbarii de tirani, a mai spus liderul PSD.

"Liviu Dragnea, nu uita, noi suntem de partea ta!", scandează manifestanții din Piața Victoriei.

ACTUALIZARE Abuzurile din justiție trebuie stopate. Noi am mărit salariile si pensiile, ei s-au opus și le-au tăiat când au fost la guvernare. Noi am început reforma în justiție, ei se opun– a declarat premierul Viorica Dăncilă. Guvernul va lupta in continuare pentru prosperitatea românilor, a dat asigurări prim-ministrul.

ACTUALIZARE "Oltenii mei, sunteți aici? […] Vă multumesc că ati venit aici în număr asa de mare. Împreună suntem mai puternici. Statul adevărat este statul votat", a declarat Lia Olguța Vasilescu la miting.

ACTUALIZARE 20.57 "Simt că adie vânt de libertate. Sunt mândru de voi și sunt mândru de România!" - le-a transmis liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, manifestanților veniți în Piața Victoriei din București.

ACTUALIZARE 20.40 Încep discursurile liderilor PSD. Primul discurs este al primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. Dreptul românilor este sfânt, vortul românilor este sfânt. Nu mai putem accepta să avem alegeri libere și altcineva să ne confiște votul românilor. Mitingul nostru este legal, autorizat, noi suntem cei care respectăm legea, a declarat Firea, în uralele celor peste 100 de mii de manifestanți.

ACTUALIZARE 20.19 Până la această oră, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 6 au fost transportate la spital, transmite Vlad Ungar din Piața Victoriei.

ACTUALIZARE 20.10 Piața Victoriei și străzile adiacente sunt pline cu manifestanți, a transmis Andreea Dumitrașcu pentru Telejurnalul de la ora 20.00. Liderii PSD, Liviu Dragnea, premierul Dăncilă și o parte dintre miniștri au ajuns în Piața Victoriei.

ACTUALIZARE 20.00 "Metrorex informează că, la nivelul Directiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, din care fac parte toate institutiile cu abilitati in asigurarea ordinii publice, s-a decis ca, astazi, 9 iunie a.c., incepand cu ora 20.00 stația Piața Victoriei sa fie închisă. Inchiderea stației presupune interzicerea accesului călătorilor în subteran și trecerea trenurilor prin această stație fără oprire. Stația se va redeschide la solicitarea instituțiilor abilitate.Masura a fost luata pentru siguranta calatorilor, in contextul in care un flux mare de persoane tranziteaza zona Piata Victoriei", se arată într-un comunicat al Metrorex.

ACTUALIZARE Atmosfera este frumoasă în Piața Victoriei din București, a transmis Eugen Rusu prezent la fața locului, în Telejurnalul de la ora 19.00.

ACTUALIZARE Primarul General al Capitalei anunță că în Piata Victoriei vor fi, la ora 20.00, aproape 400 de mii de oameni.

Piaţa Victoriei din Bucureşti e astăzi cea mai căutată şi mai aglomerată piaţă din România. Jandarmii sunt de vineri în zonă.

La Timișoara, aproximatuv 2.000 de persoane s-au adunat în fața sediuliu PSD Timiș, în zori.

De la Oradea, judeșul Bihor, tot dis-de-dimineață, au plecat două autocare şi un microbuz, de la PSD, dar şi un autocar de la ALDE.

Pentru că au un drum lung, de peste 600 de kilometri, manifestanții au primit din partea organizatorilor apă şi cutii cu gustări reci.

Mai multe autocare cu membri şi simpatizanţi PSD au pornit spre Capitală şi din Cluj.

La marele miting din Piaţa Victoriei vor ajuge şi bistriţeni.

Aproape de iesirea din oraș, deputatul Daniel Suciu și echipa sa au oferit fiecărui autocar și microbuz pancarte cu lozinci, panglici roșii și stegulețe.

Manifestanții bistrițeni sunt așteptați să ajungă în Capitală în jurul orei 17.00.

Mitingul PSD "împotriva abuzurilor" este programat pentru ora 20.00.

Sunt restricţii rutiere în toată zona zero a Bucureştiului, ca urmare a marşurilor, paradelor, protestelor sau adunărilor publice care au loc pe străzile Capitalei, unde au fost adusi jandarmi din alte 3 judeţe pentru a proteja grupurile de manifestanţi şi a evita incidentele.

Cei care participă la Marșul Normalității s-au întâlnit în Piața Victoriei. Iar pe traseul Piaţa Romană, Splaiul Independenţei vor ajunge pe Dealul Patriarhiei unde va fi punctul final al acţiunii. Pe tot traseul lor sunt restricții rutiere.

Ca să evite incidentele între cei care participă la Marsul Normalității și comunitatea gay, Marșul Diversității a fost programat mai târziu, pentru ora 6 fără un sfert. Comunitatea LGBT a anunţat un marş care începe în Piata Victoriei, pe Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta până la Universitate. Acum se află în Bucuresti şi jandarmi din Constanța, Ploiești și Craiova.

Polițiștii au anunțat că în Piața Victoriei nu se va putea intra din Bulevardul Ion Mihalache, Șoseaua Nicolae Titulescu și Strada Buzești. Vor fi restricții și pe alte artere din jurul clădirii Executivului.

