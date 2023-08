Mistere și întrebări după prăbușirea avionului lui Evgheni Prigojin

Mister și multe întrebări legate de moartea lui Evgheni Prigojin și de modul în care s-a prăbușit avionul în care se afla acesta și colaboratori apropiați din gruparea de mercenari Wagner. Subiectul se află în continuare în atenția presei internaționale din Europa și SUA.

Jurnaliștii americani l-au întrebat pe preșeidintele Biden ce a dus la căderea avionului. Pentagonul a respins ipoteza că ar fost vorba de o rachetă sol-aer.

Joe Biden: Nu am libertatea să vorbesc despre asta. Dar, după cum știți, pentru că am vorbit despre asta, nu este nicio surpriză în ceea ce s-a întâmplat. Dar încercăm să stabilim cu precizie, nu am nimic de spus.

Autoritățile ruse spun că se desfășoară analize genetice moleculare pentru stabilirea identității celor 10 victime. A apărut și o declarație a liderului de la Minsk potrivit căreia Vladimir Putin nu a avut nicio legătură cu incidentul. E o treabă prea rudimentară și neprofesionistă, a spus Lukașenko.

Experți occidentali, precum Kurt Volker, fost ambasador al SUA la NATO, apreciază că acțiunea președintelui rus a fost una demonstrativă, unul din efecte fiind că gruparea Wagner a fost lichidată.

Kurt Volker: El (Putin, n.red) încearcă să dea oamenilor acel sentiment de pauză și să spună, bine, s-ar putea să nu-ți placă cum merg lucrurile, dar dacă eşti împotriva mea, am mijloacele să te elimin. Ceea ce vor încerca să facă este să reconstituie un alt grup de mercenari sub control mai direct al guvernului rus. Și vor să aibă în continuare operațiuni în Africa și în Orientul Mijlociu.

Radu Carp: Puterea lui Putin întărită, nu vom vedea consecințe în Ucraina în teren și nu va fi nimeni la Kremlin ca să se discute ceva.

Kremlinul nu a spus ce a provocat căderea avionului și nici ce căuta Evgheni Prigojin la Moscova.

