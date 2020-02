Un elicopter al Forțelor Aeriene Române a salvat în Mali 3 militari irlandezi, care trecuseră cu mașina peste o bombă. Piloții români i-au recuperat pe cei trei răniți de la 20 de km de baza ONU din Gao și i-au adus la spitalul militar german. România are in Mali un detașament de elicoptere care din toamna anului trecut participă la misiuni de evacuare medicală sub egida Națiunilor Unite.