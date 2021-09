Misiunea elicopterului Ingenuity, trimis de NASA pe Marte, a fost prelungită pe termen nedefinit

Elicopterul Ingenuity

În faţa succesului uriaş al misiunii, agenţia spaţială americană a decis să o prelungească pe termen nedefinit. Elicopterul Ingenuity a devenit însoţitorul de drum al roverului Perseverance, a cărui misiune constă în căutarea unor semne ale vieţii microbiene din trecutul planetei Marte.



"Totul se desfăşoară atât de bine", a declarat, entuziasmant, Josh Ravich, coordonatorul departamentului de inginerie mecanică din cadrul misiunii Ingenuity. "Ne descurcăm mai bine decât ne aşteptam pe scoarţa marţiană", a adăugat el.

Sute de persoane au contribuit la acest proiect, însă doar câteva zeci sunt în continuare implicate în prezent. Josh Ravich s-a alăturat misiunii Ingenuity în urmă cu cinci ani. "Atunci când am avut şansa să încep să lucrez la designul elicopterului, am avut aceeaşi reacţie ca multe alte persoane: 'Oare chiar este posibil să zbori' pe Marte?", a dezvăluit specialistul american.



Provocarea nu este deloc una uşoară, pentru că atmosfera marţiană are o densitate de doar 1% din cea a atmosferei de pe Terra. Prin comparaţie, pe Pământ, o misiune echivalentă ar trebui să facă un elicopter să zboare la altitudinea de 30 de kilometri.



În plus, Ingenuity a trebuit să treacă cu bine peste o lansare la bordul unei rachete şi peste o asolizare controlată pe "Planeta Roşie", pe 18 februarie 2021, la şapte luni după debutul călătoriei sale în spaţiu, pe durata căreia a rămas ataşat de roverul Perseverance, de care s-a desprins după sosirea pe Marte.



Alte dificultăţi ale misiunii: supravieţuirea în timpul glacialelor nopţi marţiene şi încălzirea cu ajutorul panourilor solare care îi încarcă bateriile, în timpul zilei; zborul în regim de autonomie graţie unei serii de senzori, deoarece întârzierile de comunicare între Marte şi Terra împiedică posibilitatea de a transmite instrucţiuni în timp real.

Sursa: Agerpres

