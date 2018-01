Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

”Luăm în calcul și o astfel de analiză că în situația în care o persoană este salariat, angajat și i se rețin contribuțiile de sănătate pentru celelalte categorii să nu plătească aceste contibutii. Ne gândim inclusiv la posibilitatea de a nu mai depune declarația pentru a nu se mai deplasa la ghișeul organului fiscal și a putea să facă plata acestor contribuții pe baza de CNP în suma pe care știe că o are de achitat la organul fiscal”, a declarat ministrul interimar al finanțelor, Ionuț Mișa.

De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) intenţionează să introducă posibilitatea ca persoanele care au plătit contribuţii pentru veniturile estimate în Declaraţia 600 şi nu au realizat aceste venituri să primească sumele înapoi, în urma unei regularizări, a mai spus Ionuț Mișa.

De asemenea, în cazul în care persoana respectivă încetează pe parcursul anului contractul în urma căruia obţinea venituri suplimentare, aceasta trebuie să notifice organul fiscal cu privire la încetarea activităţii.

”Din acel moment nu mai are obligativitate. Anunţă că şi-a încetat activitatea pe care o desfăşura până la acea dată şi la următoarele termene (pentru că suma trebuie plătită în patru rate - n. r.) nu mai are obligaţia de plată. Există această posibilitate de a nu plăti, dacă nu mai realizează venituri. Este un alt aspect pe care am putea să îl luăm în calcul, cel legat de regularizarea contribuţiilor pe care eu decid să le declar pentru că estimez că voi avea un venit de 100.000 de lei (de exemplu - n. r.). Eu constat că se va realiza în proporţie de 70.000 de lei. Atunci trebuie să am posibilitatea ca pentru sumele pe care le-am achitat pe parcursului anului să se facă regularizarea şi să primesc aceste sume. Acest lucru îl avem în calcul şi vom face această menţiune expres”, a mai spus Mişa.

ŞTIRILE ZILEI