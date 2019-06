Tricolorii mici sunt în topul european EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mirel Rădoi, antrenor România U21: "Nu am regrete, pentru că eu cred că meciul din seara asta, din punctul meu de vedere, a fost unul simplu, cu două momente decisive, spre finalul primei reprize, în care portarul lor a salvat acel cap al lui Pușcaș care ... puteam să intrăm cu un avantaj mult mai mare, 3-1, și atunci probabil că ne-ar fi fost mult mai ușor de gestionat repriza a doua, după care repriza a doua, cu acel moment nefericit, cu acea decizie de penalty. Nu știu dacă a fost sau nu, nu am văzut de pe bancă, vorbesc doar că, dacă n-ar fi intervenit acel moment, probabil că jocul ar fi decurs așa cum ne-am plănuit. (n.r. Rămân) cu amintirea că am terminat în primele patru din Europa, că am reușit să strângem zeci de mii de români la stadion și, probabil, câteva milioane în fața televizoarelor, că i-am făcut fericitți pe oamenii care, la început, poate credeau mai puțin în noi, au văzut că, în momentul de față, din punct de vedere fizic, dacă ne ridicăm la același nivel cu cei din străinătate, atunci valoarea intervine și cu siguranță putem să facem rezultate mult mai frumoase. Ne vom aminti de o semifinală la un pas de finală, dar care va trebui să ne facă mândri, pentru că la anul mergem la Jocurile Olimpice".

