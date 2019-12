Carismaticul prezentator Mircea Radu revine la TVR, de sărbători, într-un reality show special - "Down the road. Aventura". Vedeta TV va fi ghidul unor tineri extraordinari, cu sindromul Down, protagoniştii unei călătorii care schimbă viziunea asupra vieţii. Formatul original, produs în Belgia, difuzat şi în Statele Unite, a primit numeroase premii internaţionale.