Mircea Geoană, numit secretar general adjunct al NATO EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE. Purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu, a oferit, în exclusivitate pentru Ştirile TVR, o reacţie după numirea lui Micea Geoană în funcţia de secretar general adjunct al NATO.

“Domnul Stoltenberg a declarat: «Sunt bucuros să anunţ numirea lui Mircea Geoană ca următorul secretar general adjunct. El este un avocat ferm al legăturii transatlantice şi va aduce în acest post experienţa sa îndelungată în calitate de om de stat şi diplomat. Mircea Geoană va fi primul român care deţine această poziţie». (...) După cum ştiţi, Mircea Geoană este fondatorul şi preşedintele Institutului Aspen România şi, anterior, a fost preşedinte al Senatului, ministru de Externe şi ambasadorului României în Statele Unite. Domnul Geoană îşi va prelua noua sa funcţie la Bruxelles la mijlocul lunii octombrie 2019”, a spus Oana Lungescu.

Întrebată dacă au existat discuţii între Guvernul României şi secretarul general al NATO privind această numire, Oana Lungescu a răspuns: “Nu pot să vă spun decât că este un proces competitiv, au fost mai mulţi candidaţi din mai multe ţări şi decizia îi aparţine secretarului general”.

___________________________________________

Geoană va prelua funcția în luna octombrie, potrivit unui anunț al NATO.

„Sunt fericit să anunţ numirea lui Mircea Geoană în funcţia de adjunct al secretarului general. El este un avocat devotat al legăturii transatlantice şi va aduce experienţa sa îndelungată ca om de stat şi diplomat acestui post. El va fi primul român care va deţine această poziţie de rang înalt”, a declarat Stoltenberg.

„Îi sunt foarte recunoscător lui Rose Gottemoeller. Aptitudinile ei diplomatice şi expertiza ei în securitate politică au fost de nepreţuit pentru Alianţă, într-un context în care NATO continuă să se adapteze la un mediu de securitate mai impredictibil”, a adăugat el.

"Sunt mandru sa fiu desemnat de catre Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, ca urmatorul Secretar General Adjunct. Este, deopotriva, o uriasa provocare si o oportunitate de a reprezenta interesele Aliantei noastre, care asigura securitatea a peste 1 miliard de cetateni. De-a lungul carierei mele diplomatice si politice am promovat legatura transatlantica si integrarea euro-atlantica a Romaniei. Sunt profund onorat sa fiu desemnat pentru aceasta pozitie cheie ce reprezinta, de asemenea, o recunoastere a importantei contributii a Romaniei in cadrul NATO. Apreciez, in mod deosebit, sustinerea politica si institutionala trans-partinice de care s-a bucurat candidatura mea." a scris Mircea Geoană pe pagina sa de Facebook.

ŞTIRILE ZILEI