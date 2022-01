Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, despre garanțiile de securitate pe care Rusia le cere Occidentului: Aceste lucruri sunt nenegociabile şi nu trebuie să creeze motive de preocupare la Bucureşti

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit la Tema Zilei despre garanțiile de securitate pe care Rusia le cere Occidentului. Federaţia Rusă cere forțelor NATO să părăsească România și Bulgaria, a anunțat vineri Ministerul Rus de Externe înaintea rundei de negocieri la nivel înalt SUA-Rusia care are loc la Geneva.

„Unul dintre elementele de bază ale iniţiativelor noastre este formulat în mod special foarte clar şi nu permite alte interpretări. Este vorba de retragerea forţelor străine, tehnicii şi armamentelor, precum şi de alţi paşi în scopul revenirii la configuraţia care era în 1997 pe teritoriul ţărilor care nu erau membre NATO la acea dată. Printre acestea se numără şi Bulgaria şi România”, a menţionat MAE rus.

„Este firesc ca declaraţia să stârnească interes în presă şi în mediul politic din NATO şi din ţările la care s-a făcut referire, dar nu este motiv de îngrijorare. Sub nicio formă NATO nu va abdica de la principiile noastre fondatoare, de la principia fondatoare ale securităţii europene, iar atunci când România, Bulgaria, Polonia, Ţările Baltice am aderat la NATO, am facut-o cu drepturi şi obligaţii depline. Nu vom accepta niciodată noi sfere de influenţă în Europa, nu vom accepta aliaţi de categoria 1 şi 2 în NATO. ” a răspuns Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO a mai adăugat „NATO nu a avut nicio prezenţă permenanetă în Est până în 2014, ca reacţie la ocuparea ilegală a Crimeei şi anexarea de facto a estului Ucrainei. NATO, atunci când nu există motive de preopcupare şi securitate, nu avem un reflex de a pune trupe şi de amplasa instalaţii şi echipamente, atunci când nu este necesar. Federaţia Rusă este cea care a determinat NATO să ia astfel de măsuri. ”

„Dacă Federaţia Rusă îşi va retrage trupele care ocupă ilegal teritoriul suveran al Republicii Moldova în Transnistria, teritoriul Georgiei, va renunşa la ocuparea ilegală a Crimeei, dacă va pleca din Dombas, atunci am putea spune că Federaţia Rusă aplică în politica sa ce cere Aliaţilor. Sub nicio formă. Aceste lucruri sunt nenegociabile şi aceste lucruri nu trebuie să creeze motive de preocupare la Bucureşti, la Sofia, la Tallinn, la Varşovia, la paris, la Berlin sau la Lonra. Este o singură alianţă, cu o singură politică” a completat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

