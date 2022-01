Mircea Geoană: Nu trebuie să ne îngrijorăm pentru siguranța, securitatea, integritatea teritorială și suveranitatea țărilor aliate. NATO este aici și veghează

Mircea Geoană: "Suntem în siguranță, și suntem în siguranță din momentul în care am aderat la NATO, pentru că articolul 5 este un articol sacrosanct. Este vorba despre garantarea securității, integrității teritoriale și a suveranității tuturor statelor NATO, inclusiv în zona Mării Negre, inclusiv în cazul României sau al țărilor baltice sau altor aliați. Evident că în perioada în care avem tensiuni generate de Federația Rusă, NATO își face treaba. Suntem, ca întotdeauna, în măsură să planificăm de o manieră prudentă și anticipatorie situații care pot să afecteze securitatea aliaților și de aceea suntem pregătiți să luăm măsuri de apărare și descurajare și de postură militară, adecvate situației pe care o vom găsi. Nu am avut prezență NATO militară în țările nou intrate în NATO, până după 2014, când Federația Rusă a ocupat ilegal Crimeea și a creat problemele din estul Ucrainei. Înainte nu am avut prezență militară permanentă în țările nou aliate. De ce? Pentru că nu era o situație de securitate c are să genereze o astfel de necesitate. Acum avem o astfel de necesitate și vom continua să ne facem datoria și vreau să transmit un mesaj extrem de clar și românilor, dar și oricărui alt aliat, că, din punct de vedere al siguranței, securității, integrității teritoriale și suveranității țărilor noastre nu avem probleme de preocupare, pentru că NATO este aici și veghează. "

Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, 15 ianuarie, în emisiunea Lumea Azi de la TVR1.

