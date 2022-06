Geoană: România va avea același nivel de securitate cu Germania EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO: "Pentru România, integrarea în NATO se încheie abia în 2022. Am intrat în 2004, dar, din punct de vedere militar și de securitate, România va avea, datorită faptului că Rusia este u actor imprevizibil și agresiv, aceeași calitate a securității naționale cum o are Germania sau Belgia. Nu e niciun fel de diferență între ceea ce are NATO pe flancul estic și ceea ce are deja NATO în Europa de Vest. Este o schimbare fundamentală. Săptămâna viitoare mergem la Madrid, la summitul NATO, și așteptăm vești istorice pentru România."

Geoană a mai spus că lumea, umanitatea, trece prin transformări fără precedent.

"Asistăm la una dintre cele mai mari transformări a societăţii umane din istoria speciei noastre. Niciodată nu am avut atât de mulţi factori cumulativi, structurali. (...) Avem o anumită criză a democraţiei şi a modelului capitalist pe care Europa, pentru cinci secole, şi inclusiv România, poate nu tot timpul la fel de organic, dar cine a fost parte din această într-un fel dominaţie a Europei în planul ideilor şi a valorilor; democraţia s-a născut aici, ideile de capitalism modern s-au născut aici şi în cadrul lumii democratice occidentale există în acest moment o mare conversaţie cu privire la nevoia de a ne reîmprospăta democraţia, pentru că este un proiect care nu este static, este foarte dinamic, şi ca în orice altceva în care nu investeşti energie, dragoste şi atenţie, riscă să rămână în spatele aşteptărilor opiniei noastre publice. În domeniul economic, pe lângă marea revoluţie tehnologică, avem o conversaţie puternică cu privire la tipul de capitalism sau tipurile de capitalism, pentru că nu e unul singur, pentru că şi modelul economic trebuie regândit", a afirmat secretarul general adjunct al NATO.

UBB şi Institutul Aspen România au organizat, vineri, dezbaterea cu tema "Rolul NATO şi al Uniunii Europene în modernizarea României", dezbatere la care au participat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, şi rectorul UBB, prof univ dr Daniel David.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat anterior că la summitul NATO care va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 28-30 iunie, la Madrid vor fi luate ''decizii importante'' la cinci capitole ''cheie'', printre care sprijinul pentru Ucraina, consolidarea prezenţei militare și aprobarea noului Concept Strategic.

Stoltenberg a amintit despre acest Concept Strategic că reprezintă ''planul cardinal pentru viitorul Alianţei noastre'' şi ''va stabili poziţia noastră comună faţă de Rusia, provocările emergente şi China, precum şi asocierea noastră cu UE, care a atins niveluri fără precedent''.

