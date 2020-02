Mircea Drăghici, fost trezorier al PSD, a demisionat din partid şi va activa ca deputat neafiliat

Mircea Drăghici

"Am analizat cu multă responsabilitate situaţia politică actuală, PSD se află în reconstrucţie şi, pentru a întări parcursul pe care actuala conducere şi-l doreşte, am hotărât sa iau o decizie radicală. Având în vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum şi starea mea de sănătate, astăzi am demisionat din PSD şi am comunicat acest lucru domnului presedinte Marcel Ciolacu şi domnului secretar general Paul Stănescu, cărora le-am precizat şi dorinţa mea de a continua ca deputat neafiliat", a scris Drăghici pe contul său de Facebook.

El a precizat, totodată, că nu mai este interesat de activitatea politică.

"Pentru mine, activitatea politică este un capitol închis. Țin să mulţumesc tuturor colegilor de la nivel naţional şi din Argeş, pentru cei 23 de ani de convieţuire ca într-o familie!", se mai arată în postare.

Mircea Drăghici este la al treilea mandat consecutiv de deputat, fiind de fiecare dată ales în judeţul Argeş, unde a candidat din partea PSD.

Fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în iulie 2019, într-un dosar în care este acuzat de delapidare şi utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate.

Drăghici a mai fost trimis în judecată de DNA în noiembrie 2015, pentru complicitate la abuz în serviciu şi complicitate morală mijlocită (în forma complicităţii la instigare) la infracţiunea de abuz în serviciu, notează Agerpres.

În acelaşi dosar, aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sunt judecaţi Constantin Nicolescu, fost preşedinte al CJ Argeş, şi alţi 38 de inculpaţi, care, la data faptelor, erau primari şi viceprimari de comune în judeţul Argeş, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dar şi Iulian Cioflanu, director executiv al Agenţiei de Implementare a Proiectelor Argeş. Potrivit DNA, faptele au fost săvârşite în legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă între administraţiile locale şi o firmă la care ar fi avut interese deputatul Mircea Drăghici.

