Ministrul Turismului, la TVR: Situația de la târgul din New York s-a mai întâmplat și în 2019. Nu există nicio scuză, este neprofesionist

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, a fost invitat marți seara la Tema Zilei de la TVR1 unde a vorbit despre situația de la târgul de turism din New York, unde România s-a prezentat necorespunzător, despre brandul de țară și atragerea turiștilor străni,dar și a celor români, despre tichete de vacanță și programul Start Up Nation. Știriletvr.ro vă prezintă principalele declarații ale ministrului. Știre în curs de actualizare

Constantin Daniel Cadariu

Ministrul Turismului a declarat la TVR că situația din acest an de la târgul de turism din New York s-a petrecut și în 2019, la un târg similar de la Los Angeles: "Mai grav decât faptul că s-a întâmplat aș ceva, în cursul zilei de ieri și de azi când am făcut analiza am constatat că de fapt s-a repetat așa ceva. Pentru că, în cursul anului 2019, România, participând la un astfel de târg, tot în Statele Unite, dar la Los Angeles, cu aceeași firmă care organizează târgurile pentru turism de acolo, în același format, cu suprafețe reduse, cu aceste perdele nefaste negre, s-a întâmplat același lucru."

Daniel Cadariu spune că este de neînțeles cum de s-a întâmplat acest lucru, în condițiile în care atragerea turiștilor străini este prioritară pentru turismul românesc. "Mi se pare de neînțeles, când avem nevoie acută de turiști străini, când încercăm să ne promovăm, când avem diverși angajați ai statului român, fie în cadrul ministerului, fie în cadrul ministerului de Externe, o industrie a turismului dornică de turiști, să nu fim in stare să producem înainte de a pleca de acasă măcar un banner e aceste dimensiuni, care să cuprindă principalele atracții turistice din România", a subliniat oficialul.

"Nu există nicio scuză, este neplăcut, este neprofesionist, motiv pentru care trebuie să luăm măsuri", spune ministrul, care a adăugat că nu a aflat încă cine s-a ocupat exact de organizarea acestui târg și asta se va afla în urma cercetărilor făcute de cei de la Comisia de Disciplină.

Cadariu spune că a dispus rechemarea în țară a celor doi atașați comerciali "pentru a afla detalii" și pentru a fi prezenți la Comisia de Disciplină. "În funcție de ceea ce va rezulta în urma cercetării administrative, și funcție de ce ne permite legea în legătură cu funcționarul public, vom dispune măsuri", a explicat ministrul.

Oficialul a explicat și cine sunt persoanele care apar în fotografia postată de Consulat și care sunt implicate în realizarea evenimentului : "În acea vestită fotografie apar șase persoane. Un singur reprezentant al celor din turism, deși și-au manifestat intenția de a participa cinci firme specializate pentru a aduce turiștii străini. Deși Consiliul Consultativ al Turismului a propus lista de târguri, iar noi ca minister am aprobat-o. Și au insistat pe prezența la această manifestare. Două dintre persoane sunt salariate ale ministerului, într-o direcție de specialitate și ar fi trebuit să fie primele persoane interesate ca prezentarea României să arate la un mod profesionist. Avem în fotografii două persoane care sunt atașații noștri acolo. Și sunt angajații ministerului, sunt atașații României pe lângă misiunea diplomatică de la New York și sunt cei care ar trebui să fie interfața, întotdeauna să ne semnalizeze și lucruri bune, și lucruri rele în timp util."

Întrebat dacă cei care se fac vinovați de acest eșec în promovarea turismului românesc mai pot rămâne în funcții, ministrul Cadariu a răspuns că tot ce poate face este cercetarea administrativă și dispunerea unor măsuri respectând prevederile legale: "Eu nu mă pot pronunța din postura de funcționar public, de membru al guvernului, eu nu pot decât să respect prevederi legale și pot să apelez la toate instrumentele permise de lege pentru a face cercetare administrativă și pentru a dispune ulterior eventuale sancțiuni."

Oficialul e de părere că vinovăția nu aparține unei singure persoane, ci este un cumul de factori în care el însuși, ca și conducător al ministerului, este vinovat: "Eu nu cred că e cineva vinovat punctual, doar o persoană. E un cumul de factori. Mă pun pe mine în primul rând vinovat, pentru că n-am știut, chiar dacă nu mi s-a atras atenția că s-a mai întâmplat așa ceva și n-aveam de unde să știu, dar sunt conducătorul ministerului. Eu sunt unul dintre cei implicați în așa ceva. Apoi sunt salariații din minister, sunt atașații, sunt cei care ne reprezintă în misiunea diplomatică. Suntem vinovați cu toții, inclusiv cei care ar fi trebuit să ne reprezinte industria de turism acolo, pentru că au cerut participarea la acest târg și poate că ar fi fost primii interesați să arate perfect. Să fim pe primul loc, eventual, acolo."

Ministrul a mai spus că prima măsură pe care a luat-o a fost suspendarea participării României la târgurile de turism pentru cel 30 de zile și a precizat că în acest an țara noastră ar trebui să fie prezentă la șapte astfel de manifestări.

Principalele declarații ale ministrului Turismului:

Despre prezentarea României târgul de turism de la New York : Mai grav decât faptul că s-a întâmplat, e faptul că am constatat că s-a repetat așa ceva

În 2019, tot in SUA, la Los Angeles, cu aceeași firmă, pe același format, cu aceste perdele negre, s-a întâmplat același lucru

Atunci peretele din spate era complet negru

Mi se pare de neînțeles, când avem nevoie acută de turiști străini, când încercăm să ne promovăm, când avem o industrie a turismului dornică de turiști, să nu fim in stare să producem măcar un banner

Nu există nicio scuză, este neplăcut, este neprofesionist

Încă nu am aflat cine s-a ocupat exact

Am solicitat constituirea unei comisii

Am dispus rechemarea in țară a celor doi atașați comerciali

Vom dispune măsuri în funcție de ce ne permite legea în privința funcționarului public

În acea vestită fotografie apar șase persoane și un singur reprezentant al celor din turism, deși și-au manifestat intenția de a participa cinci firme specializate pentru a aduce turiștii străini

Deși Consiliul Consultativ al Turismului a propus lista de târguri, iar noi ca minister am aprobat-o

Și au insistat pe prezența la această manifestare

Două dintre persoane sunt salariate ale ministerului, într-o direcție de specialitate și ar fi trebuit să fie primele persoane interesate ca prezentarea României să arate la un mod profesionist

Avem în fotografii două persoane care sunt atașații noștri acolo

Și sunt angajații ministerului, sunt atașații României pe lângă misiunea diplomatică de la New York și sunt cei care ar trebui să fie interfața, întotdeauna să ne semnalizeze și lucruri bune, și lucruri rele în timp util

Ce mare lucru ar fi însemnat să se comande acolo, pe loc, un banner?

Întrebat dacă mai pot rămâne în funcții cei vinovați : Eu nu mă pot pronunța din postura de funcționar public, de membru al guvernului, eu nu pot decât să respect prevederi legale și pot să apelez la toate instrumentele permise de lege pentru a face cercetare administrativă și pentru a dispune ulterior eventuale sancțiuni

Una dintre persoanele de acolo este consulul nostru la New York

Stau și mă întreb, domnia sa, dacă a fost acolo și a constatat, a fost mulțumit?

Nu doar că s-a fotografiat, a și pus pe site-ul Consulatului o astfel de imagine de prezentare a României

Eu nu cred că e cineva vinovat punctual, doar o persoană

E un cumul de factori

Mă pun pe mine în primul rând vinovat, pentru că n-am știut, chiar dacă nu mi s-a atras atenția că s-a mai întâmplat așa ceva și n-aveam de unde să știu, dar sunt conducătorul ministerului

Eu sunt unul dintre cei implicați în așa ceva

Apoi sunt salariații din minister, sunt atașații, sunt cei care ne reprezintă în misiunea diplomatică

Suntem vinovați cu toții, inclusiv cei care ar fi trebuit să ne reprezinte industria de turism acolo, pentru că au cerut participarea la acest târg și poate că ar fi fost primii interesați să arate perfect

Să fim pe primul loc, eventual, acolo

Nu sunt eu cel in măsură să dau verdicte dacă trebuie demisii, eu doar constat

Prima măsură a fost suspendarea participării la aceste târguri

Pentru acest an mai este prognozată participarea la 7 târguri

Pentru 30 de zile am suspendat participarea la aceste târguri

Despre brandul de țară, frunza : S-au cheltuit bani și stă nefolosit de atunci

Am constituit un Consiliu de Brand Turistic Național pentru a a da solutii să începem să-l refolosim

Avem logo și avem brandul

S-au cheltuit foarte mulți bani pentru acest brand

Trebuie adus la zi

Ăsta a fost primul scopul pentru care am constituit Consiliul

Al doilea scop: pentru când se vor înființa acele OMV-uri acest Consiliu să propună soluții pentru a vedea cum folosim resursele pentru marketing și promovare turistică

Despre cum aducem mai mulți turiști străini : Participare la târguri ar fi trebuit să fie prima cale

Și primii interesați ar trebui să fie agențiile de turism

Am luat decizia să punem în aplicare un program de a stimula agențiile de turism să aducă cât mai multi turisti straini printr-o premiere a lor

Cel târziu in iulie vom lansa acest program

În 2019, am avut un vârf de 2,7 milioane de turiști străini

În 2020 s-a prăbușit din cauza pandemiei,

Anul trecut s-a revenit firav

Sper ca anul sta sa ajungem măcar la jumătatea valorii din 2019, să ne apropiem de 1 milion si jumatate de turuști străini, dacă reușim să punem in funcțiune programul

Despre turiștii români : România are activitate turistică pe perioada întregului an

În 2010, în România erau 10 milioane de turiști români

anul trecut a fost o revenire spectaculoasă, au fost 8 milioane de turiști români

Speram ca anul acesta să revenim, dar a izbucnit războiul din Ucraina

Începutul de an a fost promițător, din păcate a izbucnit războiul si in partea de nord a țării, în Bucovina, a fost un recul

Există o revenire acum , dar este mult sub așteptări

Speranța este ca după ce se închide acest conflict să se revină

Se preconizează majorarea de prețuri de 20 la sută în Europa, deci și la noi

Există posibilitatea de emitere a tichetelor de vacanță

Despre Start Up Nation: Primul din pachetul de 10 programe pentru a susține mediul de afaceri

Orizontul convenit este 17 mai pentru a-l lansa

Sunt condiții noi

Are un pilon pentru diaspora

Concluzie despre turismul românesc : Am constatat multe lucruri frumoase și bune, cum ar fi investiții și inițiave de promovare la nivel local

Nu stăm rău, avem problema că nu există entitatea - în 30 de ani poate ar fi trebuit să existe - care să le adune pe toate să se le facă utile

Ministerul Turismului a fost ținta unui val de critici după ce România s-a promovat la un târg de turism din New York cu doar câteva fotografii tipărite, majoritatea în format A4, prinse pe o perdea neagră.

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a decis să suspende participarea României la târgurile de turism până la stabilirea unei noi strategii de promovare. A cerut şi anchetarea disciplinară a responsabililor.

Oficiali au ministerului Turismului au explicat imediat după apariția scandalului că acest tip de amenajare era inclus în pachetul standard oferit de organizatori și că 90 la sută dintre participanți au optat pentru acest format. Mai mult, ministerul ar fi agreat modalitatea de promovare a României cu asociațiile și patronatele de profil.

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, va fi invitat la Comisia pentru antreprenoriat şi turism a Camerei Deputaţilor pentru a da explicaţii în legătură cu organizarea standului României la Târgul de turism de la New York, a anunţat, marţi, preşedintele comisiei, Claudiu Năsui.

