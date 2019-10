Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE "Am convocat la Ministerul Transporturilor Poliţia Română, în special Brigada Rutieră, cât şi experţi de la Registrul Auto Român, ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, n.r.) şi Autoritatea Rutieră Română. Le-am solicitat şi am luat câteva decizii cu privire la implementarea unor măsuri suplimentare faţă de reglementările care există în momentul de faţă pe partea de control pentru tahografe şi controlul care se exercită asupra TIR-urilor şi maşinilor care transportă marfă. Am stabilit ca, în perioada imediat următoare, de luni, să se formeze un grup mixt între ISCTR şi Poliţia Rutieră care va avea ca principal atribuit controlul tahografelor. Va fi făcut un plan general. În dimineaţa în care se va stabili unde se vor face controalele acolo, se va pleca. Nu se va şti de către absolut nimeni decât în ziua în care se va pleca pe traseele respective pentru a se face controalele care să verifice dacă şoferii respectă timpii. Aceste lucruri au existat şi până în prezent. S-au aplicat sancţiuni foarte mari dar vrem să intensificăm aceste controale", a afirmat ministrul Transporturilor, citat de Agerpres.



Pe de altă parte, Răzvan Cuc a anunţat că, în urma consultărilor cu directorul de la RAR, George Dincă, va emite în regim de urgenţă un ordin de ministru care va prevedea introducerea dispozitivelor pentru scanarea retinei.



"Luni vom forma un grup de lucru şi în regim de urgenţă voi emite un ordin de ministru prin care vom introduce dispozitive pentru scanarea retinei. Există astfel de dispozitive pe piaţă, care au ca principal scop identificarea oboselii pentru şoferii care conduc aceste tiruri şi sunt, totodată nişte dispozitive care avertizează sonor în momentul în care se depăşeşte banda pe care se deplasează TIR-ul în mod normal", a explicat Răzvan Cuc.

ACTUALIZARE "Va urma o perioadă de razii masive în trafic pentru a depista firmele de transport şi şoferii care nu respectă legea, şi vom aplica noi măsuri drastice în acest domeniu. Am decis să convoc la ora 16:00 un comitet operativ cu toţi factorii de decizie implicaţi pentru a lua măsurile necesare astfel încât asemenea tragedii să nu se mai repete", a anunțat Răzvan Cuc, citat de Agerpres.

10 persoane au murit şi 7 sunt rănite în urma accidentului de circulaţie produs sâmbătă, la ora 05.00, în zona localităţii Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu. Un tir a intrat în plin într-un microbuz plin cu pasageri.



Opt din cele zece persoane care au murit în accident erau angajate ale unui lanț de supermarketuri. Erau în drum spre serviciu, la puncte din București.

Cele 7 persoane rănite sunt tot angajate ale companiei.

