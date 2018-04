Lucian Șova, ministrul Transporturilor, despre protestele angajaților CFR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Vreau să apreciez faptul că cei care au protestat astăzi nu au cerut în primul rând creșterea salariilor și au cerut lucruri chiar mai importante decât acest lucru - care nu este deloc de neglijat -îmbunătățirea condițiilor de muncă, investiții în structura de cale ferată, a transmis ministrul Trasporturilor.

Peste 2.000 de sindicaliști din sectorul feroviar au protestat vineri dimineața în fața Ministerului Transporturilor, după care au ajuns în marș la Piața Victoriei, la Guvern, unde au stat până la ora 12:00.

Lucian Șova a vorbit, la TVR1, în emisiunea Aici Acum, despre un slab management la CFR Marfă, care ar fi încheiat contracte sub costurile de exploatare ale companiei, ceea ce a dus la datorii către CFR Infrastructură.

Nu resping aceste revendicări și împreună cu ei și cu managementul companiilor lucrăm în sensul rezolvării graduale a problemelor. Am început un program de recuperare a datoriei pe care CFR Marfă o are către CFR Infrastructură, Compania care se ocupă de Infrastructură și despre care se spune pe drept cuvânt că nu este modernizată de mult timp. Este vorba despre peste 150 de mii de euro pe care CFR Marfă nu le-a plătit către CFR Infrastructură, folosind resursa financiară în acoperirea altor cheltuieli, ca de exemplu plata salariilor. Acest lucru este expresia unui slab management în realizarea contractelor pe care CFR Marfă le-a făcut și încă le are, care sunt făcute sub costurile de exploatare ale companiei, a spus ministrul Lucian Șova.

Ministrul Trasporturilor a spus că au fost demarate discuții pentru cumpărarea a peste 400 de garnituri de tip Săgeată Albastră.

Cu privire la vagoanele de călători ceea ce s-a nu întâmplat in ultimii 3-5 ani, în sensul de reparare, întreținere a vagoanelor, am luat măsuri împreună cu CFR Călători să identifice surse de finanțare și sunt discuții avansate cu câțiva finanțatori, în sensul cumpărării în sistem leasing operațional a peste 400 de garnituri de tren de tip Săgeată Albastră care să țină loc vagoanelor mari și neeficiente.

Întrebat în cât timp vor fi achiziționate aceste vagoane ministrul Transporturilor a spus că cel mai devreme în 3 luni, cel mai târziu în 6-9 luni. Până la sfârșitul anului deja există identificate câteva companii care au disponibilitate să vândă astfel de garnituri. Liderii de sindicat au participat la toate aceste discuții, a menționat Lucian Șova.

