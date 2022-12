Ministrul taliban susține închiderea universităților pentru femei. Neda Mohammad Nadeem: Fetele ar trebui să învețe, dar nu în domenii care contravin islamului și onoarei afgane

Administrația condusă de talibani din Afganistan a anunțat la începutul acestei săptămâni că a închis universitățile pentru femei, în mare parte din cauza faptului că studentele nu au respectat codul vestimentar islamic și din cauza interacțiunii dintre studenții de sexe diferite.

Miercuri, studentele au fost respinse din campusuri, iar ministerul învățământului superior a declarat că accesul acestora va fi suspendat "până la noi ordine". Zeci de femei s-au adunat joi în fața Universității din Kabul pentru a protesta în prima manifestație publică majoră din capitală de la această decizie.

În capitală, femeile ieșit în stradă, scandând pentru libertate și egalitate. „Toți sau niciunul. Nu vă fie frică. Suntem împreună", au scandat ele.

Într-o înregistrare video obținută de The Associated Press, o femeie a declarat că forțele de securitate talibane au recurs la violență pentru a dispersa grupul.

„Fetele au fost bătute și biciuite. De asemenea, au adus cu ei și femei din cadrul militar, care le biciuiau pe fete. Am fugit, unele fete au fost arestate. Nu știu ce se va întâmpla", a spus ea.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că talibanii încearcă să le condamne pe femeile din Afganistan „la un viitor întunecat și fără oportunități", interzicându-le accesul la universități.

„Femeile afgane merită mai mult. Afganistanul merită mai mult", a scris ulterior pe Twitter.

Deeply dismayed by the announcement from the Taliban denying women the right to a university education. Afghan women deserve better. Afghanistan deserves better. The Taliban have just definitively set back their objective of being accepted by the international community.