Ministrul Sportului, Eduard Novak, şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă

Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak / FOTO: Autor: ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Viaţa este o strategie. Cel mai important lucru este să mă concentrez pe Strategia Naţională pentru Sport, aşa că, după 15 ani de patinaj viteză şi 23 de ani de ciclism, am decis să mă opresc pentru o perioadă din activitatea competiţională. 2022 poate fi un an crucial, iar prioritatea mea absolută este acest proiect, care are nevoie de toată atenţia şi implicarea. Poate fi o retragere temporară sau definitivă, nu ştiu încă. O iau aşa, pas cu pas, poate durerea deciziei va fi mai uşoară. Nu-mi pot încă imagina viaţa fără competiţii, fără antrenamente. Aceasta a fost existenţa mea atâţia ani şi nu cred că există ceva care să poată compensa împlinirea pe care am simţit-o", a scris Novak pe pagina personală de Facebook.

Carol-Eduard Novak (45 ani) a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice din 2012, de la Londra, având şi două medalii de argint, la Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008, respectiv Londra 2012. La ediţia 2020 a Jocurilor Paralimpice, de la Tokyo, în perioada în care ocupa funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului, Novak a cucerit medalia de argint în proba de urmărire individuală la 4.000 de metri, vara aceasta. Palmaresul său cuprinde şi mai multe medalii la Mondialele de paraciclism, potribit informațiilor Agerpres.

ŞTIRILE ZILEI