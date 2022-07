Ministrul Sorin Grindeanu, referitor la Metrorex: Cât mai trebuie un timişorean sau un craiovean să accepte să subvenţioneze transportul Bucureştiului?

Stație metrou București

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii: "Periodic, se vine din partea Metrorex la Guvern şi la Ministerul Transporturilor: vrem bani. Asta se întâmplă şi când se face bugetul şi la rectificări. Eu am înţeles că de fiecare dată soluţia pe care o are Metrorex e să se vină cu bani de la bugetul statului ca să acoperim pierderile de acolo. Ştiu problemele de acolo legate de neplata unor facturi pe mentenanţă, lucrurile proaste legate de neimplementarea unor proiecte europene. Vreau să vă întreb cât se poate de direct: cât mai trebuie un timişorean sau un craiovean sau un clujean sau un ieşean să accepte ca din banii tuturor să subvenţioneze transportul Bucureştiului? E, eu cred că această perioadă trebuie să se termine! Şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Metrorex şi cei de la TAROM şi tocmai de aceea la Ministerul Transporturilor am dat drumul la ceea ce înseamnă 109, guvernanţa corporativă, au fost selectate firmele, astfel încât şi consiliile de administraţie şi directorii generali în perioada imediat următoare vor fi selecţionaţi pe 109".

Ministrul Transporturilor a făcut declarațiile joi, pe şantierul Drumului Expres Craiova – Piteşti.

Agerpres

