Ministrul Sorin Cîmpeanu: Avem probleme cu conexiunea la internet pentru predarea online

Ministrul a menţionat că, deşi în ultimele 12 luni au fost achiziţionate aproape 1 milion de echipamente IT, încă se mai înregistrează lipsuri la acest capitol.



"Tocmai ce am primit un mesaj din partea unui profesor din judeţul Timiş care are patru copii şi ar avea nevoie de cinci echipamente şi de o conexiune la internet capabilă să suporte atâtea conexiuni simultan. Nu toţi elevii din România au echipamente adecvate, înţelegând că pentru ciclul superior al liceului tableta, în opinia mea, este un instrument neadecvat, e nevoie de un laptop", a afirmat Sorin Cîmpeanu.

El a spus că aproximativ unul din cinci profesori a fost format pentru predarea online.



"Apreciez efortul remarcabil făcut de foarte mulţi dintre colegi pentru a-şi consolida singuri abilităţile digitale şi modalitatea de predare, dar totuşi nu avem toţi profesorii formaţi din perspectiva pedagogiei digitale", a afirmat Sorin Cîmpeanu.



În altă ordine de idei, el a informat că Ministerul Educaţiei a primit asigurări că în noiembrie va putea contracta proiectul privind crearea de conţinut digital.



"Al cincilea element la care suntem total deficitari este acela al relevanţei evaluării în sistem online, al modalităţilor prin care profesorul să poată garanta că cel care răspunde din spatele ecranului este elevul şi nu un părinte, un profesor, un frate mai mare sau oricine altcineva. Nu există platforme dedicate şi securizate pentru evaluarea online, cu excepţia unui proiect pilot (...) în care se încearcă dezvoltarea evaluării online doar pentru două discipline - Matematica şi Limba română", a declarat Sorin Cîmpeanu.



El a afirmat că nici în ţara noastră şi nici în vreun alt stat cu sisteme de educaţie admirate de români nu sunt îndeplinite la un nivel satisfăcător toate cele cinci condiţii pentru ca predarea online să fie o variantă de dorit. "În PNRR avem peste 1 miliard de euro pentru digitalizarea educaţiei", a adăugat Sorin Cîmpeanu.

