Ministrul Sorin Cîmpeanu, la TVR INFO, despre criza de profesori: Atractivitatea salarială este esențială

Dincolo de entuziasmul începutului de an scolar, în sistemul de învăţământ persistă o criză de profesori. Şi se acutizează de la an la an. Aproape jumătate dintre cei care predau nu au studii superioare, iar în următorii zece ani aproape jumătate din personalul didactic din şcoli se va pensiona. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a explicat, la TVR INFO, cum pot fi atraşi profesori tineri în sistem: prin salarii.