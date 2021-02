Ministrul slovac de Externe: Susținem aderarea României la Spațiul Schengen și la OECD

Ivan Korčok - ministrul de Externe din Slovacia și Bogdan Aurescu - ministrul român de Externe / FOTO: www.facebook.com/mae.romania

"Am confirmat sprijinul slovac pentru accesarea României în Spaţiul Schengen. Cred că trebuia să se întâmple deja şi ar trebui să convenim intrarea în Spaţiul Schengen a României. Şi, doi: susţinem apartenenţa României în OECD", a arătat el, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la sediul MAE.



Korcok a mulţumit pentru sprijinul acordat minorităţii slovace din România, adăugând că Guvernul de la Bucureşti reprezintă "un exemplu pozitiv pentru mulţi din această regiune" în ceea ce priveşte promovarea identităţii culturale.



Ministrul a subliniat că relaţiile bilaterale sunt "excelente", iar România se bucură de o "reputaţie foarte bună" în Slovacia, deoarece trupele româneşti au contribuit la eliberarea teritoriului ţării în cel de-Al Doilea Război Mondial.



"În 1968, care este o parte întunecată a vieţii noastre, România nu a participat cu trupe la acea invazie şi vă mulţumim foarte mult pentru aceasta", a transmis el.



Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi-a exprimat convingerea că în perioada următoare va creşte nivelul schimburilor comerciale şi al investiţiilor reciproce. El a precizat că în 2019 fusese atins un nivel record de 3,4 miliarde de euro, iar anul trecut, în contextul pandemiei de COVID-19, schimburile bilaterale au atins un nivel de aproape 3 miliarde.



"Am discutat despre modul în care putem să creştem cooperarea noastră bilaterală foarte bună la nivel sectorial în domeniul educaţiei, în domeniul muncii, al afacerilor sociale, afacerilor interne, apărării. Sunt convins că vom putea şi în continuare să găsim noi oportunităţi de dezvoltare şi proiecte comune. Îmi face, de asemenea, plăcere să constat că protecţia acordată de România persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv celor care aparţin minorităţii slovace din România, se reflectă în integrarea foarte bună a etnicilor slovaci în societatea românească, minoritate care reprezintă un veritabil pod între cele două state. Salut, în acelaşi timp, integrarea foarte bună a cetăţenilor români care trăiesc în Slovacia", a spus el.



Aurescu a adăugat că discuţiile bilaterale au reliefat importanţa Iniţiativei celor Trei Mări.



"Este o platformă regională foarte importantă la care ambele state participă şi unde România este interesată de promovarea de proiecte strategice de interconectare. De exemplu, despre calea ferată Constanţa - Gdansk Rail 2 Sea sau Via Carpatia, care implică ambele state, România şi Slovacia", a indicat el.



Potrivit lui Aurescu, Conferinţa privind viitorul Europei reprezintă "un foarte bun prilej pentru a fructifica lecţiile învăţate în timpul crizei pandemice" şi de a avea dezbateri aplicate cu cetăţenii.

El a arătat, totodată, că România şi Slovacia susţin procesul de extindere a Uniunii Europene.



"Atât România, cât şi Slovacia sunt state care susţin aceste ţări (din Balcanii de Vest - n.r.), susţin procesul de extindere a Uniunii Europene, perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, care este de altfel singura opţiune solidă pentru pace, stabilitate, bunăstare pe termen lung în regiune şi pe continent. De asemenea, am amintit despre provocările din vecinătatea estică, mai ales cele care se referă la Republica Moldova şi am menţionat susţinerea României pentru eforturile de reformă democratică şi pro-europeană ale noului preşedinte al Republicii Moldova", a declarat Aurescu.



Ministrul a mai evidenţiat că România şi Slovacia susţin o relaţie transatlantică puternică.



"România şi Slovacia sunt state care susţin o relaţie transatlantică puternică, solidă, mai ales în actualul context, în care există o nouă administraţie la Washington, care doreşte nu doar repararea acelor aspecte care au fost deteriorate în ultimii ani, dar, de asemenea, o întărire, o consolidare, o aprofundare a relaţiei transatlantice, pentru că, aşa cum am spus de mai multe ori, avem o singură comunitate de valori şi de securitate pe cele două maluri ale Atlanticului, care este extrem de importantă pentru securitatea şi prosperitatea noastră", a precizat ministrul Bogdan Aurescu.

Sursa: Agerpres

