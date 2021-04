Ministrul Sănătăţii: Raportul preliminar arată că sunt diferenţe între sistemele de raportare a deceselor de COVID

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății

"Am solicitat comisiei constituite la nivelul Ministerului Sănătăţii cu specialiştii INSP şi unde participă inclusiv specialiştii STS un raport preliminar, iar raportul preliminar care mi-a fost prezentat astăzi arată că există diferenţe. Nu ştim încă exact care sunt cauzele, dar există diferenţe între diversele sisteme de raportare. Urmează ca, în data de 7 mai, conform raportului pe care l-am primit astăzi, această comisie să redacteze o formă mai avansată, iar noi urmează să comunicăm rezultatele acestui raport", a declarat Mihăilă, după şedinţa de Guvern.

Ministrul a explicat modul în care sunt raportate decesele în urma infecţiei cu noul coronavirus.



"În momentul acesta, raportarea se face în sistemul Alerte MS, unde spitalele raportează numeric total numărul de decese de COVID-19. Raportarea din CoronaForms, cea care transmite datele oficiale ce sunt prelucrate şi preluate de Grupul de Comunicare Strategică, sunt datele care sunt deja validate de către reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică şi de către reprezentanţii INSP. Există diferenţe legate de numărul de decese raportate între cele două baze de date, există o comisie care analizează aceste diferenţe, există câteva chei de verificare pe care comisia le-a luat legate de raportările pe coduri de DRG din spitalele care sunt spitale COVID sau spitale suport-COVID şi din datele furnizate de INS. Aşteptăm rezultatul final pentru că nu dorim să ne lansăm în afirmaţii până când nu avem o certitudine", a arătat ministrul.



Ioana Mihăilă a precizat că i-a fost prezentată şi o evoluţie a numărului de decese raportate şi că diferenţele au apărut din prima jumătate a anului 2020.



"Ele au fost foarte mici. Au crescut atunci când şi numărul de pacienţi infectaţi a crescut. Este singura corelaţie pe care am văzut-o eu în acest moment, dar este o corelaţie pe care am observat-o, nu o corelaţie care este în momentul acesta dovedită statistic şi cu bază solidă", a spus ea.



Ministrul Sănătăţii a indicat că, în urma analizei, se va veni cu proceduri care să îmbunătăţească modalitatea de raportare.



"Scopul acestei analize a variabilităţii deceselor raportate este de a analiza procesele. Nu analizăm oamenii, pentru că erori umane există. Analizăm procesele. Ca urmare a rezultatelor vom veni cu proceduri care să îmbunătăţească procesele. Sub ce formă normativă vor fi aceste proceduri va urma să stabilim", a afirmat Ioana Mihăilă.

ŞTIRILE ZILEI