Sorina Pintea: "Chiar ne-am ținut de cuvânt - salariile medicilor și asistenților medicali au crescut, exact așa cum am promis. [...] Dar, legea prevede limitarea sporurilor care se pot acorda în sistemul de sănătate la un plafon maxim de 30 la sută la ordonator principal de credite. [...] Eu am avut acum o lună o videoconferință cu toți managerii spitalelor din țară. Cred că 80 la sută nu (întrebată dacă au înțeles ce au de făcut, n.r.) N-au realizat ce se va întâmpla. Sunt spitale și din subordinea autorităților locale. Marea problemă a apărut la ordonatorul principal de credite - ministerul Sănătății, care are în subordine mai multe spitale de elită ale țării, cu sporuri foarte mari. În acest moment, spitalul din orașul X care este în subrdinea Consiliului Local și care n-are alte spitale și n-are alte unități cu sporuri poate să acorde sporuri la un anumit nivel mai mare, iar un spital din București - nu, pentru că este în subordinea ministerului Sănătății, ca ordonator principal de credite. Aici am venit cu niște soluții. Discutând cu managerii, unii au înțeles că le pot aplica, alții au așteptat."

